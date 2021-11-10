Yeni Akit'i hedef alan 'Fren Ali' gaza yüklendi freni patlattı! İşte Babacan'ın 'israf' iki yüzlülüğü

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CHP, İYİ Parti ve FETÖ'cülerin yanı sıra sol medyanın 'bayat ekmek' manipülasyonuna DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.

Partisinin 1. Olağan Maltepe İlçe Kongresi'nde konuşan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'ekonomi' üzerinden hedef aldı.

'Bayat ekmek tarifi' haberini ekonomiye bağladı

Kongre konuşmasını yaptığı kürsünün arkasındaki Video Wall'a, bazı medya kuruluşları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarını yansıtan Babacan, "Yandaş medya ekonomik önerilerde bulunuyor." diyerek, yeniakit.com.tr'nin israfı önlemeye katkı sağlamak amacı ile hazırladığı 'bayat ekmek tarifi' haberini gündeme getirdi.

Yeniakit.com.tr'nin siyaset ya da ekonomi ile hiçbir ilgisi olmayan haberini, siyasi çıkarları uğruna manipüle eden Babacan'a salonda bulunanların alkışlarla karşılık vermesi ise şaşkınlıkla karşılandı.

Bakan Dönmez'in açıklamasını çarpıttı

Akit'in haberinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz tasarrufuna ilişkin açıklamalarını da hedef gösteren Babacan'ın tutumu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında sarf ettiği sözleri akıllara getirdi.

Babacan tasarrufa dikkat çekmişti

Babacan, bakanlığı döneminde A4 kağıdını bile iki yüzünü kullanmak suretiyle tasarrufa dikkat ettiğini belirtmiş kendisine 'Fren Ali' denildiğinden bahsetmişti.

Bugün tasarruf önerileri üzerinden aralarında Yeni Akit'in de bulunduğu bazı medya kuruluşları ile Bakan Dönemz'i hedef alan Babacan, ikiyüzlülüğünü şu ifadelerle açık etmişti:

“11 yıl Hazine Bakanlığı yaptım. Hazinedeki makam odamdaki devraldığım günkü mobilya neyse devrettiğim günkü mobilya aynı mobilya oldu. Defalarca mobilya değiştirmeyi bilmez miydim? Şu mobilyanın iskeleti durdu, kumaşı yıprandığı için sadece kumaşını değiştirttim ben. Biliyor musunuz? Bunu Hazine Bakanı olarak böyle yönettim. Niye? O tasarruf ruhunu yukarıdan aşağıya bütün sistem görsün diye Bizim Hazine’de genelge yayınladık. ‘A4 kağıtlarının önünü ve arkasını da kullanacaksınız’ dedik. ‘Sadece baskı yaparken fotokopi makinesinde kağıdın ön yüzüne baskı yapmayın, arka yüzünü de kullanın’ dedik. Bunun genelgesini yayınladık.

"Bana ‘Fren Ali’ diyorlardı"

Tasarruf ruhu böyle olur. Bir de hep şöyle kızarlardı. ‘Ya işte Ali para harcatmıyor’ derlerdi. Bana ‘Fren Ali’ diyorlardı. E niye? İyi günlerde tasarruf edeceksiniz ki kötü gün geldiğinde harcayacak paranız olacak.