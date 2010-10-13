Yeni Akit’e hayırlı olsun ziyareti

Kudüs’teki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği) yönetim kurulu üyeleri, “Yeni Akit” gazetesine hayırlı olsun ziyareti yaptı. Gazetemiz İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu makamında ziyaret eden Mirasımız Derneği üyeleri, Kudüs ve çevresindeki Siyonist işgal karşısında şuurlu bir yayın politikası yürüten Yeni Akit’e teşekkürlerini iletmek istediklerini dile getirdiler. Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci ziyaret esnasında yaptığı konuşmada; “Kudüs’te çok keskin bir Yahudileştirme operasyonu sürmektedir. Biz de dernek olarak bu saldırıya karşı koymak ve orada bizim emanetimiz olan yapıları korumak için mücadele ediyoruz. Kudüs’teki tarihi yapıların %70’i Osmanlı döneminden kalmıştır ve onlar bizim sahip çıkmamızı beklemektedir. Bizim bu mücadelemize basın alanında en büyük desteği veren ekibinize teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz” dedi. Kudüs’teki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği) yönetim kurulu üyeleri daha sonra Gazetemiz İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na ve Haber Merkezimize, hayırlı olsun ziyaretinden sonra Osmanlı döneminde yapılmış birer Kudüs Mutasarrıflığı haritası hediye ettiler.