0553 313 94 23

Yeni Akit’e hayırlı olsun ziyareti

Mirasımız Derneği yönetim kurulu üyeleri, “Yeni Akit” gazetesine hayırlı olsun ziyareti yaptı

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Yeni Akit’e hayırlı olsun ziyareti

Kudüs’teki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği) yönetim kurulu üyeleri, “Yeni Akit” gazetesine hayırlı olsun ziyareti yaptı. Gazetemiz İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu makamında ziyaret eden Mirasımız Derneği üyeleri, Kudüs ve çevresindeki Siyonist işgal karşısında şuurlu bir yayın politikası yürüten Yeni Akit’e teşekkürlerini iletmek istediklerini dile getirdiler. Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci ziyaret esnasında yaptığı konuşmada; “Kudüs’te çok keskin bir Yahudileştirme operasyonu sürmektedir. Biz de dernek olarak bu saldırıya karşı koymak ve orada bizim emanetimiz olan yapıları korumak için mücadele ediyoruz. Kudüs’teki tarihi yapıların %70’i Osmanlı döneminden kalmıştır ve onlar bizim sahip çıkmamızı beklemektedir. Bizim bu mücadelemize basın alanında en büyük desteği veren ekibinize teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz” dedi. Kudüs’teki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği) yönetim kurulu üyeleri daha sonra Gazetemiz İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na ve Haber Merkezimize, hayırlı olsun ziyaretinden sonra Osmanlı döneminde yapılmış birer Kudüs Mutasarrıflığı haritası hediye ettiler.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:46
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Televizyondaki ile evlendi, internetteki ile kaçtı!
    1. Televizyondaki ile evlendi,..
    2. İstanbul Fellowship'e 103 ülkeden 575..
    3. "Türkiye tarihinde bir defadaki en..
    4. Olimpiyat şampiyonları bu tesisten..
    5. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    6. AK Parti belediye başkan adayları son..
    7. Aynı gün iki kişiyi bıçaklayıp..
    8. Koltuk hesabı
    9. Okumayı 20'sinde öğrendi şimdi..
    10. İETT 5 bin 671 şoföre cezayı kesti
    11. İngilizce bilmeyene evlilik vizesi yok
    12. "Kızılay Talks 2018" konferansı
    13. Hollanda’da Türkcamisine saldırı
    14. Döviz kurları
    15. Geziciler ve teröristler kafa kafaya..
    16. AK Parti Kars belediye başkan adayları..
    17. Dünyada bir milyar kişi aç
    18. Şükrü Başdeğirmen kimdir nerelidir?
    19. Diyanetten Yemen için yardım kampanyası
    20. Avusturya’daki seçimlerde de ırkçılık..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek