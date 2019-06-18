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Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

Alan'ı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

18 Haziran 2019 Salı 15:47
Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

İSTANBUL (AA) - Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 14 Haziran'da Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Alan'a, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırıya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:47
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. Cinayet Büro Amirliği
  3. Murat Alan
  4. saldırı
  5. Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan

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