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Yeni Akit yazarı Alan'a saldıranlar tutuklandı

Murat Alan'ı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

18 Haziran 2019 Salı 17:29
Yeni Akit yazarı Alan'a saldıranlar tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K'nin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, Ankara'da oturduklarını ve olaydan bir gün önce İstanbul'a geldiklerini belirtti. Saldırının planlı olmadığını iddia eden şüpheliler, yoldan geçerken Alan'ı gördüklerini, çıkan tartışma sonucu darp eylemini gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

İfadeleri tamamlanan zanlılar, savcılık tarafından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler Serdar A, Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Gaziosmanpaşa'da cuma namazı için evinden çıkan Murat Alan'a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alan'a "kafa travması" teşhisi konmuştu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:29
  1. Murat Alan
  2. saldırı
  3. tutuklama

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