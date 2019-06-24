0553 313 94 23

Yeni Akit gazetemize saldırılarla, ülkemize kurulan tuzaklarla asla hedeflerine ulaşamayacaklardır

Gazetemiz okurlarından Mustafa Ulu, "Yeni Akit gazetemize saldırılarla, ülkemize kurulan tuzaklarla asla hedeflerine ulaşamayacaklardır" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
Yeni Akit gazetemize saldırılarla, ülkemize kurulan tuzaklarla asla hedeflerine ulaşamayacaklardır

Mustafa Ulu/Konya

Öncelikle gazetemiz çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz. Rabbimiz bizleri her türlü tuzak, ihanet ve düşman oyunlarından muhafaza etsin inşallah. Son yüzyıldır ülkemize kurulan planlar, ihanetler, yok etme senaryoları, bütün şiddetiyle devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemizi, ülkemizin şahsında, yüce İslam’ı ve İslam beldelerini yıkmak için son elli yıldır özellikle Türkiyemiz başta olmak üzere, Irak, Suriye, Filistin’deki katliamların baş sorumluları ABD ve Batı ülkeleridir. 100 yıl önce başlattıkları İslam beldelerini yok etmek arzularını kademe kademe uygulamaya çalışmaktadırlar. Hani Irak’a barış gelecekti, Suriye huzura kavuşacaktı, Filistin özgürleşecekti? Bütün planlar İslam’ın yok edilerek İslam beldelerinin kuşatılması. En son 15 Temmuz ihanetini kimler planladı? Planlayanlar nerede yaşıyorlar? Düşmanlarımız bizleri hiçbir zaman sahada yani meydanda yenemediler. Her zaman içeriden, içimizdeki hainlerden satın aldıkları, ülkemiz düşmanlarından, hem de bu aziz milletimizin parasıyla okuyup şan, şöhret, makam sahibi olanları, güzel yurdumuza, tarihimize, şerefli dinimize yozlaştırarak yabancılaştırdılar. Bir söz de Akit gazetemize saldıran satılık maşalar için edelim de belki yanlışlarını anlayacaklardır. Bu ülkede binlerce Tayyip var. Bu ülkede binlerce Murat Alan’lar var. Hiç boşuna tepinmeyin, kendiniz kendinizden korkuyorsunuz. Dış görünüşünüz, “hurma kütükleri gibi içinizi kurtlar yiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
  1. Konya
  2. Mustafa Ulu
  3. Irak
  4. Suriye
  5. Filistin
  6. İslam
  7. ABD
  8. Batı ülkeleri
  9. 15 Temmuz ihaneti
  10. Akit
  11. Murat Alan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert Aydın yaşadıklarını anlattı
    1. 45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert..
    2. Yıldız Futbolcu Fenerbahçe için 1..
    3. Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi
    4. Fethiye’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
    5. Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400..
    7. Minikler emniyeti gezdi
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    9. Sanatçı Enis Fosforoğlu son..
    10. İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son..
    11. Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
    12. Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi..
    13. Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    15. Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
    16. Kırşehir’de ’Tarihim, Kültürüm,..
    17. ’Eğitimde Farklı Yaşamlar’ Kursu..
    18. Prof. Dr. Mandal: “Ordu’nun..
    19. Minik bağlamacılar ustalara taş..
    20. AA Genel Müdürü'nden 23 Haziran..
    21. Denizli polisinden kaçak çanta..
    22. Burhaniye’de Zeytin OSB Karma Organize..
    23. AB'den Ürdün ve Tunus'a kredi desteği
    24. Düğün töreni sonrasında feci kaza: 2..
    25. Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı..
    26. Yargıtay kararı bozdu! Hain başyaver..
    27. Öğrencilerin göz nuru el emekleri..
    28. Hem işçi kovdular hem de üste..
    29. Cumhurbaşkanlığı Senfoni..
    30. Uyuşturucu satıcılarından emniyet..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı