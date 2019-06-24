Yeni Akit gazetemize saldırılarla, ülkemize kurulan tuzaklarla asla hedeflerine ulaşamayacaklardır

Mustafa Ulu/Konya

Öncelikle gazetemiz çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz. Rabbimiz bizleri her türlü tuzak, ihanet ve düşman oyunlarından muhafaza etsin inşallah. Son yüzyıldır ülkemize kurulan planlar, ihanetler, yok etme senaryoları, bütün şiddetiyle devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemizi, ülkemizin şahsında, yüce İslam’ı ve İslam beldelerini yıkmak için son elli yıldır özellikle Türkiyemiz başta olmak üzere, Irak, Suriye, Filistin’deki katliamların baş sorumluları ABD ve Batı ülkeleridir. 100 yıl önce başlattıkları İslam beldelerini yok etmek arzularını kademe kademe uygulamaya çalışmaktadırlar. Hani Irak’a barış gelecekti, Suriye huzura kavuşacaktı, Filistin özgürleşecekti? Bütün planlar İslam’ın yok edilerek İslam beldelerinin kuşatılması. En son 15 Temmuz ihanetini kimler planladı? Planlayanlar nerede yaşıyorlar? Düşmanlarımız bizleri hiçbir zaman sahada yani meydanda yenemediler. Her zaman içeriden, içimizdeki hainlerden satın aldıkları, ülkemiz düşmanlarından, hem de bu aziz milletimizin parasıyla okuyup şan, şöhret, makam sahibi olanları, güzel yurdumuza, tarihimize, şerefli dinimize yozlaştırarak yabancılaştırdılar. Bir söz de Akit gazetemize saldıran satılık maşalar için edelim de belki yanlışlarını anlayacaklardır. Bu ülkede binlerce Tayyip var. Bu ülkede binlerce Murat Alan’lar var. Hiç boşuna tepinmeyin, kendiniz kendinizden korkuyorsunuz. Dış görünüşünüz, “hurma kütükleri gibi içinizi kurtlar yiyor.”