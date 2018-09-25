Yeni Akit bir ilke daha imza attı! BİP uygulamasında yayına başladık

Birçok ilke imza atan Yeni Akit gazetesi, Türkiye’den ve dünyadan son dakika gelişmelerini okurlarına en hızlı şekilde ulaştırmak için internet mecrasındaki yeniliklerine ara vermeden devam ediyor.

YENİ AKİT "BİP" UYGULAMASINDA!

Yeni Akit okurlarının doğru, güvenilir ve gerçek habere en kolay bir biçimde ulaşmasını temin etmek amacıyla Facebook, Twitter ve İnstagram’ın ardından popüler mesajlaşma uygulaması BİP’te de yayın hayatına başladı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Türkiye’de BİP uygulamasında hizmete giren ilk gazete olma özelliğine sahip Yeni Akit, bundan böyle BİP uygulaması üzerinden gerçekleri haykırmaya, ülkemizde ve dünyada yaşanan son gelişmeleri en hızlı ve en doğru şekilde okurlarına ulaştırmaya devam edecek.

HEMEN TAKİP EDİN!

Sizler de doğru ve güvenilir haberin kaynağı Yeni Akit gazetesi’n BİP uygulaması üzerinden Android ve İOS işletim sistemine sahip telefonlarınızla hemen takibe başlayabilir gün içinde yaşanan gelişmelerden anbean haberdar olabilirsiniz...