Yeni Akademik Yılda Pilotaj, Dış Ticaret ve Mekatronik Bölümleri açılıyor

1 251 yılında kurulan Karatay Medresesi’ni 2009 yılında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ismiyle yeniden eğitime açarak bir medeniyeti inşa edecek tüm unsurları bir ekosistem anlayışı ile temin etmenin gayreti içinde, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi’nde yeni akademik dönem hazırlıklarına başlandı. Geçtiğimiz günlerde bin 700 öğrenci ile ailelerine mezuniyet sevincini yaşatan üniversitede 2019 – 2020 Akademik Yılı hazırlıkları tanıtım günleri ile başlamış oldu.

İŞ DÜNYASININ TECRÜBESİ BURADA

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, bilimin ışığında insanlığa faydalı olma çabasında bir üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi’nin gücünü misyonundan ve 20 binin üzerinde üyesi ile Türkiye’nin en eski ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Konya Ticaret Odası (KTO)’ndan aldığını ifade ederek, ‘’KTO ile KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının geniş tecrübesini, insana yatırım olarak ileri taşımaktadır” dedi. 2019 -2020 yılında üniversitenin ilk kez öğrenci alacağı bölümler hakkında da bilgiler veren Başkan Öztürk, “Türkiye, diğer ulaşım sistemlerinde olduğu gibi havacılıkta da önemli bir potansiyele sahip. Neredeyse her akademik yılda ülkemiz ve bölgemiz için stratejik öneme sahip bölümler açan üniversitemiz, bu yıl Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pilotaj Bölümü’ne ilk kez öğrenci kabul edecek olup ilk yıl 40 öğrencimizle eğitimlerimize başlayacağız. Ayrıca Pilotaj bölümümüz Türk Hava Kurumu’ndan sonra planör eğitimi veren tek kurum olacaktır. 4 yıl sonunda kendi Havaparkı olan 14 uçaklık filoya sahip bir bölüm haline gelecek olan Pilotaj Bölümü ile Konya’da havacılığı geliştirmek adına da önemli bir adım atmış olacaktır. Üniversitemiz sanayi ve ticaret şehrinde olmanın verdiği sorumlulukla hareket etmekte bu kapsamda şehirde ihtiyaç duyulan bölümleri de bünyesine kazandırmaktadır” şeklinde konuştu.

GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYORUZ

Üniversitenin gelişimi ve akademik yapısı hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, “Bu eğitimöğretim yılında 27 farklı programdan 1700 ön lisans ve lisans öğrencisi mezun olmaktadır. Öğrenci sayısı 8.500’e, akademik personel sayımız 319’a, idari personel sayımız ise 300’e ulaşmıştır. Ön lisans ve lisans program sayımız 40 lisansüstü program sayımız 28’e ulaşmıştır. 2019-2020 akademik yılında ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu’na öğrenci kabulü yapılacaktır. Üniversitemizde programlar açılırken iş dünyası, Konya, bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınmakta ve özgün programlar ortaya konulmaktadır” şeklinde konuştu. KTO Karatay Üniversitesi’nin dünyadaki gelişmeleri yakında takip eden bir üniversite olduğuna vurgu yapan Rektör Sade, “Üniversitemiz AB tarafından fonlanan ‘Akıllı Teknolojiler Merkezi Projesi’ ile Endüstri 4.0’ın tam merkezinde yer alan bir üniversite olmuştur. Tıp Fakültesi Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı MEVKA desteği ile açılışa hazırlanmakta olup, tıp ve sağlıkla ilgili akademik birimlerin temel araştırmalarına, nitelikli akademik kadrosu ile yeni bir ivme katacaktır. Mühendislik Fakültesi Numerik Analiz Laboratuvarı da yapısal analizin sayısal simülasyonu için gerekli olan ileri teknoloji hesaplama olanakları ile donatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

İDDİALI BÖLÜMLER

Emir Celâleddin Karatay tarafından 1251 yılında kurulan Karatay Medresesi’nden aldığı tarihî ilhamla yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi, İslam ekonomisi ve finans, enerji yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik, sigortacılık ve sosyal güvenlik, metalurji ve malzeme bilimi mühendisliği gibi etkin ve stratejik bölümleriyle geleceğin nitelikli iş gücü oluşumuna katkı sağlamayı amaçlıyor. İslam ekonomisi ve finans bölümü ise üniversite bünyesinde Türkiye’ye katkı sağlayacak bölümlerin başında geliyor.