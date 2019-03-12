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Yengesi yorganı kaldırınca yaralı olduğu anlaşıldı

Elindeki tabancayla yatağında oynadığı sırada yanlışlıkla kendisini vuran 17 yaşındaki Y.B., üstünü örtmek için odasına giren yengesi tarafından yaralı olduğu fark edilince hastaneye kaldırıldı.

12 Mart 2019 Salı 09:27
Yengesi yorganı kaldırınca yaralı olduğu anlaşıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Y.B'nin üstünü örtmek için odasına giren yengesi, genci yorganın altında fenalaşmış halde bulunca durumu yakınlarına bildirdi. Gencin yorganını kaldırdıklarında yaralı olduğunu fark eden yakınları Y.B'yi özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Buradaki ilk müdahale yapılan Y.B, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada gencin yatağında bir tabanca ve bir boş kovan buldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, ilk belirlemelere göre, Y.B'nin yatağında yattığı sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu kendisini yaraladığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:27
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