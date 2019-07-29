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Yengece ızgara tavuk

Hatay’ın Samandağ ilçesi Batıayaz Yaylası’nda piknik yapan bir grup, Batıayaz Çayı’ndan çıkarak yanlarına yaklaşan yengece ızgarada pişirilen tavuk verdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:40
Yengece ızgara tavuk

Hatay’ın Samandağ ilçesi Batıayaz Yaylası’nda piknik yapan bir grup, Batıayaz Çayı’ndan çıkarak yanlarına yaklaşan yengece ızgarada pişirilen tavuk verdi. Yengeç, çayın üzerinde bulunan ufak bir kaya parçasının üzerinde kendisine verilen tavuk etini afiyetle yedi. Karnı doyan yengeç daha sonra suya girerek gözden kayboldu.


Piknikçilerin verdiği ızgara tavukla beslenen yengece ait cep telefonu görüntüleri de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:40
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