0553 313 94 23

Mustafa Yeneroğlu'ndan AYM'nin skandal kararına tepki

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Barış İçin Akademiyenler adı altında yayınlanan metni, tek taraflı, ölçüsüz ve insafsız bulmuştum. Terör örgütüne iki çift laf edemeyenlerin devlete çağrısı ciddiyetsizdi. Ancak AYM'nin kararı kendi içtihadlarının ve özgürlükçü hukuk devletinin gereğidir. Herkesi bağlar" ifadelerini kullandı.

30 Temmuz 2019 Salı 16:55
Mustafa Yeneroğlu'ndan AYM'nin skandal kararına tepki

'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle ceza verilen akademisyenlerin hakkının ihlal edildiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendiren Mustafa YeneroğluTwitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yeneroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Akademisyenlerin katılmadığım görüşlerinin fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi AYM ve AİHM'nin tabiî içtihadıdır. İncitici, yaralayıcı ve tahrik edici söylemlerin şiddeti tahrik ve teşvik etmediği sürece özgür biçimde ifade edilebilmesi demokrasinin asgari teminatıdır."

"Geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi"

"Keşke AYM geçmişte de özgürlükçü tutumda olabilseydi. Dindarların rejim düşmanı olarak bastırılması, Refah Partisi'nin yasaklanması ve başörtüsü kararı, AYM'nin ayıpları arasındadır. AYM'nin son kararı AK Parti'nin sessiz devrimlerinin eseri ve özgürlükçü demokrasinin gereğidir."

Özgür ve eleştirel ortam vurgusu

"AK Parti'nin kuruluş bildirgesinde en fazla üzerinde durulan kelimeler özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi. Müreffeh ve güçlü Türkiye ancak özgür ve eleştirel ortamda geliştirilebilir. AK Parti'nin özgürlükçü, reformcu ve yenilikçi ilkeleri günümüzün de olmazsa olmazıdır."

"Özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücü"

"Demokrasilerde devletin terörle mücadele yöntemi elbette eleştirilebilir. Bu özgürlüğün sorgulanması bile ürkütücüdür. Anayasa Mahkemesi özgürlükçü duruşuyla demokratik hukuk devletinin tacıdır. Kararı eleştirilebilir, fakat hedef gösterilmesi demokratik hukuk devletini zayıflatır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:55
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Mustafa Yeneroğlu
  3. Twitter
  4. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternet ve kargo üzerinden silah kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı
    1. İnternet ve kargo üzerinden silah..
    2. Sandıklı’daki yangında 5 hektar..
    3. Kapalıçarşı'da altın
    4. Ereğli’de Hint keneviri ve esrar ele..
    5. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki..
    6. NASA açıkladı: Türkler rekora imza..
    7. Oğluna torpil yapan CHP'li başkanın..
    8. Gazze'de "Geleneksel Kıyafet Günü"..
    9. Rusya'da dev orman yangını! Acil durum..
    10. Divock Origi Süper Lig'e geliyor!
    11. Operasyon başladı! Sokağa çıkma yasağı..
    12. Hindistanlı Sih hacılar Pakistan'a..
    13. Mustafa İslamoğlu kimdir, kaç yaşında?
    14. MÜSİAD yöneticileri selden zarar gören..
    15. Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek..
    16. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    17. AÖL 2019-2020 yılı I. dönem yeni..
    18. "Avcı kız" operasyonunda 78 tutuklama..
    19. Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan..
    20. Döviz kurları
    21. ABD, Suudi Arabistan için özel savaş..
    22. Başkan Gürün; "Körfezdeki rengin..
    23. Saha bakım çalışmaları devam ediyor
    24. Karaköprü Belediyespor’un fikstürü..
    25. Endonezya yasa dışı atıkları geri..
    26. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    27. Bilecik Belediyesi’nden eğitim ve..
    28. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    29. Başkan Güder çocuklarla bir araya geldi
    30. Karacabey Ihlamur Festivali başlıyor
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!