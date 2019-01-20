Yener Kaya kimdir?
Yener Kaya AK Parti Ordu Kabadüz belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Yener Kaya'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki Yener Kaya kimdir? Yener Kaya kaç yaşında?20 Ocak 2019 Pazar 13:50
Yener Kaya AK Parti Ordu Kabadüz belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Yener Kaya'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki Yener Kaya kimdir? Yener Kaya kaç yaşında?
Yener Kaya kimdir?
1966 Yılında Yokuşdibi Yeşilyurt mahallesinde doğdu.
İlkokulu Yokuşdibi Yeşilyurt mahallesinde orta ve liseyi Ordu ilinde tamamladı.
İş hayatına ticaretle başladı.
1992 yılında Yokuşdibi Belediye Başkanlığının açmış olduğu memurluk sınavını kazandı.
Muhasebeci olarak 16 yıl boyunca belediyede çalıştı.
30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AKP’den Belediye Başkanı oldu.
Kabadüz Belediye Başkanlığı olarak görev yapmaktadır.
Başkan Yener Kaya evli ve 3 çocuk babasıdır.
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