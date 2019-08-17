Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu kadar lezzetli tüketmiş miydiniz?

Yapımı oldukça basit! Matcha çayının yararı oldukça fazla olduğu ve sade tüketimi pek sevilmediği için, bu şekilde pastalarda ve yemeklerde kullanmak, çok basit bir alternatif. Şekeri dengeleyen ve kesinlikle kilo aldırmayan matcha çayı, pastaları diğer pastalardan ayırıyor. Bütün zararlı besinlerden arındırıp, şekeri dengeleyen matcha çaylı kek yapmanızda mümkün.

Dilerseniz bu tarifteki toz şeker yerine tamamen doğal olan stevia şekeri veya doğal tatlandırıcıları kullanarak, zararsız bir krep yapmanız mümkün.

Malzemeler

3 yumurta

1,5 bardağı un

1 çay bardağı şeker

2 su bardağı süt

yarım çay bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı matcha tozu

1 tatlı kaşığı nişasta

bir tutam tuz

vanilya

Kreması için;

1 litre süt

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Kremaya soğuk ilaveler;

1 paket toz kremşanti

2 adet muz

2 yemek kaşığı süt

etkisi ve rengi fazla olsun istiyorsanız 1-2 tatlı kaşığı matcha tozu koyabilirsiniz.

Kremasını hazırlamak için; tencereye süt, şeker, nişasta, pirinç unu ve unu alarak orta ateşte karıştırarak kaynatın.

Göz göz olduktan 5 dakika sonra içerisine tereyağını ilave ederek ocaktan alın. Soğuması için bir kenara bırakın.

Krep için; derin bir kap içerisine yumurta ve toz şekeri köpürecek şekilde çırpıp, sıvıyağı ve sütü ilave edin. Ardından kalan malzemeleri homojen olacak şekilde yavaş yavaş ekleyerek cıvık bir kek hamuru elde edin.

Krepleri birer kepçe olacak şekilde tavaya dökerek pişirin. Bir tepsi ya da mutfak bezinin üzerine aralıklı şekilde dizin.

İlk sıcağı çıkan kremaya, toz kremşantiyi ekleyin. Ardından süt ve muz püresini ilave ederek, mutfak robotundan geçirin. Dilerseniz ekstra çikolata parçacıkları ya da elinizdeki herhangi bir çikolatayı bölerek içerisine ilave edebilirsiniz.

Ilıyan krepleri bir kalıp yardımıyla tam yuvarlak şekilde kesin.

Ardından o kalıp içerisine, krep ve kremayı sırasıyla dizerek birleştirin.

- Dilerseniz hamura kakao ekleyerek yeni tarif elde edebilirsiniz. Matcha çayı yerine alternatif arayanlarda, muzlu krep pasta tarifine buradan ulaşabilir.