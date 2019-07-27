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Yemenlilerden hükümete "ülkeyi Aden'den yönetme" çağrısı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:36
Yemenlilerden hükümete "ülkeyi Aden'den yönetme" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen'de kanaat önderleri ve askerlerden oluşan bir grup, meşru hükümeti ülkeyi Aden'den yönetmeye çağırdı.

Grubun geçici başkent Aden'deki Saba Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, hükümet yetkililerine yurda dönme ve ülkeyi Aden'den yönetme çağrısında bulunuldu.

Meşru hükümetten ayrıca, havalimanları, sınır kapıları, limanlar ile petrol ve gaz kuyularında kontrolün ele alınması, gizli hapishanelerdeki işkencelere son verilmesi ve camilerin çatışma çemberinin dışında tutulması talep edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden de meşru hükümetin, kontrolü altındaki bölgelerde hakimiyetini pekiştirmesi ve Aden'de bakanlık merkezleri açılması için desteklenmesi ve Aden'deki gizli hapishanelerin kapatılması istendi.

Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.



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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:36
  1. Aden
  2. meşru hükümet

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