Yemenli tutuklular 15 gündür açlık grevinde

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin kontrolündeki Beir Ahmed Hapishanesi'nde bazı tutuklular iki haftadır açlık grevi yapıyor.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, BAE'ye bağlı Hizam Emni güçleri tarafından kontrol edilen Beir Ahmed Hapishanesi'ndeki tutuklular, yasal tutukluluk süresinin dolmasına rağmen haklarında bir soruşturma yürütülmemesini ve mahkemeye çıkarılmamalarını protesto ediyor.

Hapishanede "insanlık dışı muameleye" maruz kaldıklarını belirten bazı tutukluların protesto amacıyla 15 gündür açlık grevi yaptıkları kaydedildi.

Mahkemeye çıkarılmayı veya doğrudan serbest bırakılmayı talep eden tutukların sadece tuzlu su içtiği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler himayesinde İsveç'te 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında, taraflar arasında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili üç anlaşma imzalanmıştı.

Görüşmelerde, 16 bin esire ilişkin listeler karşılıklı teslim alınmış ve operasyonun Uluslararası Kızılhaç Komisyonu aracılığıyla 20 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanmıştı. İşlemin 10 gün sürmesi bekleniyor.

Geçen yıl da Beir Ahmed Hapishanesi'nde benzer olaylar yaşanmış, Yemen İçişleri Bakanlığı'nın hapishane hizmetleriyle sorumlu yetkilileri geçen eylülde burayı ziyaret ederek, savcılığın haklarında serbest bırakılma kararı verdiği tutukluların salıverileceğini vadetmişti.

BAE'ye bağlı Hizam Emni güçleri tarafından yönetilen Beir Ahmed Hapishanesi son dönemde BAE ve Yemen arasında imzalanan anlaşmalar gereği Yemen hapishane hizmetleri tarafından gözetilmeye başlanmıştı.