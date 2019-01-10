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Yemenli tarafların esir takası görüşmelerini Ürdün'de yapması planlanıyor

10 Ocak 2019 Perşembe 20:37
Yemenli tarafların esir takası görüşmelerini Ürdün'de yapması planlanıyor

AMMMAN (AA) - Yemenli tarafların Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde vardıkları anlaşma çerçevesinde esir takasına ilişkin görüşmeleri Ürdün'de yapması bekleniyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, başkent Amman'da Yemenli mevkidaşı Halid el-Yemani ile görüşmesinin ardından basına açıklamada bulundu.

Safadi, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen krizinin çözümü çerçevesinde esir takasına ilişkin oluşturulan komitenin Amman'da toplanması talebini kendilerine ilettiğini belirtti.

Talebin değerlendirildiğini ve en kısa sürede cevap verileceğini dile getiren Safadi, Yemen halkının sıkıntılarının giderilmesi yönünde ortaya konulan tüm çabalara destek verdiklerini vurguladı.

Yemani de Ürdün'ün her zaman Yemen'de devletin ve yasal yönetimin yeniden kurulması yönünde destek verdiğini belirtti.

Ürdün'e dün akşam gelen Yemen Dışişleri Bakanı, Amman temasları çerçevesinde Kral 2. Abdullah tarafından da kabul edildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığı açıklamada, Yemenli esirlerin takasına ilişkin toplantının gelecek hafta Amman'da yapılmasını planladığını söylemişti.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:37
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