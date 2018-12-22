Yemenli taraflar, BM'nin "ateşkes denetleyicileri gönderme" kararından memnun

SANA (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM), Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'ye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan hükumetin açıklamasında, BM'nin, Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin kararından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İsveç'te varılan anlaşmaya tam bağlılığın vurgulandığı açıklamada, uluslararası topluma, üzerinde anlaşmaya varılan noktaları engellemeye çalışan Husilerin işledikleri ihlallerin denetlenmesi çağrısı yapıldı.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM'nin Hudeyde'ye BMGK kararını olumlu ve önemli bir adım olarak nitelendirdi.

İsveç'te 6 Aralık'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.