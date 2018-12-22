Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Yemenli taraflar, BM'nin "ateşkes denetleyicileri gönderme" kararından memnun

22 Aralık 2018 Cumartesi 00:30
Yemenli taraflar, BM'nin "ateşkes denetleyicileri gönderme" kararından memnun

SANA (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in (BM), Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'ye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan hükumetin açıklamasında, BM'nin, Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin kararından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İsveç'te varılan anlaşmaya tam bağlılığın vurgulandığı açıklamada, uluslararası topluma, üzerinde anlaşmaya varılan noktaları engellemeye çalışan Husilerin işledikleri ihlallerin denetlenmesi çağrısı yapıldı.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM'nin Hudeyde'ye BMGK kararını olumlu ve önemli bir adım olarak nitelendirdi.

İsveç'te 6 Aralık'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 00:30
  1. ateşkes
  2. BM
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk firmaları Arnavutluk'un refahına katkı sağlamaya devam edecek"
    1. "Türk firmaları Arnavutluk'un refahına..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    3. AK Parti'li Bostancı'dan CHP'ye..
    4. Borussia Dortmund ilk yarıyı..
    5. Fas'ta iki turistin cesedinin..
    6. New York borsası sert geriledi
    7. Zigana Dağı'nda heyelan
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    11. Yemenli taraflar, BM'nin "ateşkes..
    12. Fransızlar isyanda: Bir günde çekip..
    13. İbrahim Kalın FETÖ'ye karşı uyardı:..
    14. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde..
    15. Odebrecht'in Kolombiya'daki davaları
    16. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    17. ABD'den Irak'a DAEŞ için destek sözü
    18. Husilerin Hudeyde'de ateşkesi ihlal..
    19. ABD'den Irak'a "DEAŞ'la mücadelede..
    20. Bülent Turan'dan CHP'ye FETÖ tepkisi:..
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"