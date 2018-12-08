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Yemenli taraflar arasında esir ve tutuklu listelerinin değişimi için komiteler kurulacak

İsveç'teki Yemen müzakerelerine katılan Yemen hükümeti ve Husiler arasında esir ve tutuklu listelerinin değişimi için komitelerin kurulacağı belirtildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 02:02
Yemenli taraflar arasında esir ve tutuklu listelerinin değişimi için komiteler kurulacak

RİMBO (AA) - İsveç'teki Yemen müzakerelerine katılan Yemen hükümeti ve Husiler arasında esir ve tutuklu listelerinin değişimi için komitelerin kurulacağı belirtildi.

Toplantılarda Yemen hükumetini temsil eden heyette yer alan, ismi açıklanmayan bir üyeden alınan bilgiye göre, taraflar, üzerinde anlaşmazlık olan 6 meseleye ilişkin görüşlerini BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e iletti.

Esirler meselesi, insani ve ekonomik durumun da arasında olduğu üzerinde anlaşmazlık olan bazı meselelerde anlaşmaya varılması için umutların olduğunu söyleyen hükümet heyeti üyesi, müzakerelere katılan taraflar arasında esir ve tutuklu listelerinin değişimi için komitelerin kurulacağı bilgisini verdi.

Hükümeti temsil eden heyetin üyelerinden Rana Ganim de hükümeti temsil eden heyet ile BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisi arasında "esir ve tutuklular", "Taiz'den ablukanın kaldırılması" ve "ekonomik durumu" ele alacak üç komite kurulduğunu söyledi.

Husileri temsil eden heyetin üyesi Abdulmelik el-Acri de Griffiths'le yaptıkları görüşmelerde "BM'nin 2216 sayılı kararı, KİK girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararların" konuşulmasının, hükümet tarafını memnun etmek için olduğunu savunarak yeni bir geçiş dönemi için yeni referanslara ihtiyaç olduğunu öne sürdü.

Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki istişare toplantıları, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda önceki gün başlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3. turun ardından 2 yıl önce sekteye uğramıştı.

2 yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 02:02
  1. İsveç
  2. müzakereler
  3. Yemen

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