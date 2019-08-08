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Yemenli siyasi partilerden Aden olaylarında meşru yönetime destek

- Yemen'deki beş siyasi partiyi bünyesinde barındıran Ulusal İttifak, Aden'de yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümete destek verdiğini açıkladı - Yemen hükümeti, Aden'de yaşanan olaylara ilişkin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle ortaklaşa bir soruşturma komitesi kurulacağını duyurdu

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:35
Yemenli siyasi partilerden Aden olaylarında meşru yönetime destek

ADEN (AA) - Yemen'deki beş siyasi partiyi bünyesinde barındıran Ulusal İttifak, Aden'de yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümete destek verdiğini açıkladı.

Genel Halk Kongresi, Yemen Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi, Nasırcı Parti ve Er-Reşad Partisi'ni bünyesinde barındıran Ulusal İttifaktan, Aden'deki olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Aden'deki olayların asıl sebebinin "kanun dışı silahlanmalar" olduğu belirtilerek, Ulusal İttifakın bu olaylar karşısında meşru yönetimin yanında yer aldığı kaydedildi.

Aden'deki çatışmalardan, Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani Bin Berik'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Yemen ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden bu olaylara karşı meşru hükümet ile Arap koalisyonunun ortak, kararlı tutum sergilemesi gerektiği vurgulandı.

- Aden'deki olaylara ilişkin "soruşturma komitesi" kurma girişimi

Öte yandan Yemen hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle Aden'de yaşanan olaylara ilişkin bir soruşturma komitesi kurulacağı belirtildi.

Güney Geçiş Konseyinin, devlet kurumlarına saldırma ve ağır silah kullanma gibi sorumsuz adımlarına tepki gösterilen açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi koalisyonun lider ülkelerine, konseye acilen ve güçlü bir şekilde baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Aden'de yaşananların sadece Husiler ile İran'ın yararına olduğuna dikkat çekildi.

- Ne olmuştu?

Aden'de BAE destekli Hizam el- Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler, dün Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayına yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra saray yakınında kısa süreli silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam el-Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapalı tutulduğu o saatlerde, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında uçmuştu.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani Bin Berik de olayın ardından konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürüyerek, ele geçirmeleri çağrısında bulunmuştu.

Meşru hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik ayrıca, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:35
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