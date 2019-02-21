Yemenli öğrencilerden Türkiye’ye teşekkür

Yemenli öğrenciler, "Dünyanın Renkleri" programında, Esenlerli öğrencilere ülkelerini anlattı. Öğrenciler, ülkelerinde devam eden savaşta Yemen halkına yardımcı olduğu için Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi.

Esenler Belediyesi ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneğince yürütülen "Dünyanın Renkleri" programı kapsamında, Türkiye’de eğitim gören Yemenli öğrenciler, ülkelerini tanıttı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda öğrenciler, üzerlerinde yöresel kıyafetleriyle, Yemen’in tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ülkelerinde devam eden savaşın etkilerini de anlattı.

Türkiye ile bağlarımız çok kuvvetli

Programda sunum yapan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hasan Kadasi, “Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen birçok yapının Yemen’de varlığını sürdürdüğünü belirterek, "Yemen’in birçok bölgesinde Osmanlı’dan kalan Türk aileler yaşıyor. Aramızdaki bağlar hala çok kuvvetli. Tarihsel bağlarımızın yanı sıra Türkiye’nin Yemen’le işbirliğini ve ülkemize yaptığı yardımları çok iyi biliyoruz. Biz ülke olarak bir savaşın içindeyiz ve Türk halkı bize bu süreçte her zaman destek oldu. Biz Türkiye’ye ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Yemen’de devam eden insani krizin aşılabilmesi için iki ülke birbiriyle koordineli hareket ediyor" diye konuştu.

Savaştan en çok çocuklar ve kadınlar etkilendi

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisi Macid Marei Ba Sallom da Yemen’de binlerce kişinin hayatına mal olan bir savaşın devam ettiğini, savaştan en çok etkilenenlerin ise çocuk ve kadınlar olduğunun altını çizdi. Etkinliğin ardından katılımcılara Yemenli öğrenciler tarafından yapılan Yemen tatlısı ikram edildi.

Dünyanın renklerini tanıdılar

Yaklaşık iki yıldır düzenlenen Dünya’nın Renkleri programıyla Esenlerli lise öğrencileri, Filistin, Etiyopya, Yunanistan, Uganda, Kırgızistan, Çeçenistan,Türkmenistan, Özbekistan ve Nepal gibi dünyanın farklı yerlerinden Türkiye’ye eğitim için gelen üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler hem farklı ülkelerin kültürlerine dair bilgi edinirken hem de yurt dışında öğrenci olmaya dair bilgi edindiler.