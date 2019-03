Yemenli Öğrencilerden Rektör Çomaklı’ya Ziyaret

Atatürk Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde eğitim gören Yemenli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta Atatürk Üniversitesinde eğitimlerine devam eden Yemenli öğrenciler, Rektör Çomaklı ile tanışmak ve yabancı öğrencilere verdiği desteklerden ötürü teşekkür etmek için ziyarette bulundu.

Ülkelerinden her ne kadar uzakta olsalar da, kendilerini Atatürk Üniversitesinde güvende hissettiklerini belirten Yemenli öğrenciler şunları söylediler: “Üniversitemizde bizim gibi kendilerini evlerinde hisseden ve üniversiteye gönül veren binlerce yabancı öğrenci kardeşimiz var. Biz Atatürk Üniversitesinin eğitim kalitesine güvenerek bilinçli olarak buraya geldik. Geldiğimiz için de hiç pişman olmadık. Çünkü üniversite yöneticilerimiz, hocalarımız ve Erzurum halkı bizleri kendilerinden, içlerinden biri olarak gördüler. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı, biz yabancı öğrencilere büyük nezaket göstererek, “misafir öğrencilerimiz” diye hitap ediyor ve değer veriyor.”

Ziyaretleri için Yemenli öğrencilere teşekkür eden Rektör Çomaklı ise, misafir öğrencilerin Atatürk Üniversitesi için önemli olduklarını belirterek, onların ülkeleri ile Türkiye arasında kültür elçisi görevini üslendiklerini söyledi.

RektörÇomaklı: “Misafir Öğrencilerimizin Daima Yanında Olacağız”

Çomaklı: “Üniversitemizde yaklaşık 3 bin yabancı uyruklu misafir öğrencimiz var. Bu sayı her akademik yılda artarak devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelerek üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz için, onları mağdur etmemek adına birçok çalışmamız var. Bir taraftan Türkçe öğrenip, diğer taraftan eğitimlerine devam eden misafir öğrencilerimiz, mezun olduklarında edindikleri bilgiler sayesinde ülkelerine hizmet edecekler. Öğrencilerimizin burada geçirdikleri günleri, şehrimizi ve üniversitemizi unutmayacaklarına eminim. Ülkelerine döndüklerinde kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki her konuda köprü olacaklarına inandığım misafir öğrencilerimize kapımız daima açık. Biz de üniversite yönetimi olarak, maddi manevi her konuda misafir öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim.”

Ziyaretin sonunda Yemenli öğrenciler Rektör Çomaklı’ya, Yemen kültürünü temsil eden çeşitli hediyeler takdim ettiler.