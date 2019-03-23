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Yemenli öğrenciler YTB’nin etkinliğinde bir araya geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB), Ankara’daki Yemenli öğrenciler tarafından Yemen Tanıtım ve Kültür Günü gerçekleştirildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:27
Yemenli öğrenciler YTB’nin etkinliğinde bir araya geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB), Ankara’daki Yemenli öğrenciler tarafından Yemen Tanıtım ve Kültür Günü gerçekleştirildi. Toplantıya katılan YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, "Türkiye burslarına Yemen’den 12 bin müracaat var, bu bizi sevindiriyor" dedi.


YTB tarafından Yemen Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen ‘Yemen Tanıtım ve Kültür Günü’ etkinliği Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi’nde gerçekleştirildi. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başlayan etkinliğe çok sayıda YTB öğrencisi katıldı.


Yemen ile Türk milleti arasında geçmişten gelen bağların olduğunu ifade eden YTB Başkan Yardımcısı Sait Yusuf, “Bizler, Yemen yollarında şehit verdiğimiz askerlerimizin hikaye ve türküleriyle büyüdük. Her iki millet içinde zor yıllar oldu. Bugün yine Yemen zor zamanlar geçiriyor. Her sorunun başı insan olduğu için sizler, sağlıklı bir Yemen nesli oluşturacak bireylerisiniz. Türkiye’nin başına bir sıkıntı geldiğinde eminim Yemenli kardeşlerimiz de yanımızda olacaktır. Yemen’de bir sorun yaşandığında Türk halkı aynı acıyı ve hissiyatı paylaşıyor. Yemen’in bir an evvel bu sıkıntılı zamanlardan kurtulması lazım. Bunu sağlamamız için de en önemli etken yetişmiş, okumuş insandır. Sizler Yemen’in güzel ve yaşanır bir ülke yapacaksınız. Gurbette olduğunuzu biliyorum ama sizler Türkiye’de misafir değilsiniz. Yemen’den çok sayıda; mezhep ve bölge ayrımı yapmadan, öğrenci almak istiyoruz ama Yemen’e giremiyoruz. Türkiye burslarına Yemen’den 12 bin müracaat var, bu bizi sevindiriyor. Yemen’in gençliğine damgamızı vuracağımızı biliyoruz. Emin olun Yemen’in yaşadıkları, halkın kusuru değil. Yemen halkının tek sorunu eğitimi önemsememesidir. Fakat siz eğitimli ve aydın insanlar olarak bu ateşe su dökeceksiniz buna eminim. Okullarınız bittikten sonra Yemen’e dönüp halkınıza hizmet edeceksiniz diye düşünüyor ve inanıyorum" diye konuştu.


Türkiye bursları sayesinde çok sayıda arkadaş edindiğini söyleyen Yemenli Öğrenciler Derneği Ankara Başkanı Nawaf Abdulla, “Bilindiği üzere Türkiye ile Yemen arasındaki ilişkiler derin tarihi bağlara, ortak geçmişe sahip. Ortak bir kültürün yanı sıra ortak bir kadere de dayanmaktadır. Çok derin tarihi, kültürel ilişkilerin olduğu iki ülke arasında eğitim bu ilişkilerin başında gelmektedir. Özellikle YTB’nin son yıllardaki çabalarıyla ülkemizden Türkiye’ye gelen öğrenci sayısı her geçen yıl artmaktadır. Türkiye’nin YTB dışında farklı kurumları aracılığıyla ülkemizde çeşitli yardım ve kalkınma programları gerçekleştirdiğini hepimiz biliyoruz ve Türkiye’de öğrenimini sürdüren öğrenciler olarak bu çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. Eğitimle birlikte iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bugün Türkiye Bursları sayesinde; Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’dan birçok arkadaşım, dostum oldu” şeklinde konuştu.


Programda yapılan konuşmaların ardından Yemenli öğrenciler tarafından ulusal danslar sergilendi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:27
  1. kültür
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