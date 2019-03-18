Yemenli müsteşar Mısır'da araç çarpması sonucu öldü - Yemen Savunma Bakanı Müsteşarı'nın ölümüne neden olan şoför gözaltına alınarak soruşturulmak üzere savcılığa sevk edildi

KAHİRE (AA) - Yemen Savunma Bakanı İnsan Kaynakları Müsteşarı Abdulkadir el-Amudi Mısır’ın başkenti Kahire’de araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mısır devlet gazetelerinden Ahram’ın polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Müsteşar Amudi yaya haldeyken bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Başkent Kahire’nin batısındaki Giza bölgesinde meydana gelen kazada, Amudi’nin olay yerinde öldüğü belirtildi. Amudi'ye çarpan şoförün gözaltına alınarak soruşturma amacıyla savcılığa sevk edildiği kaydedildi. Mısır Devlet İstatistik Kurumu tarafından Kasım 2018'de yayımlanan raporda, yılın ilk yarısında yaşanan 4 bin 426 kazada bin 560 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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