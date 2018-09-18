0553 313 94 23

Yemenli bakandan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Yemenli Bakan Fehd Kefayin, Türkiye'nin Yemen'e yaptığı insani yardımların ardından Türkiye'ye teşekkür etti.

18 Eylül 2018 Salı 22:26
Yemenli bakandan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kefayin, Türkiye'nin Yemen'e yönelik insani yardımlarından ve desteğinden övgüyle söz etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Bakan Kefayin, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Bakan Kefayin ve Büyükelçi Eler görüşmede, iki ülke arasında balıkçılık sektöründeki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra balık stoklarının incelenmesi, balıkçılık tesislerinin rehabilitesi ve yeniden inşası konularında Türkiye'nin desteğini ele aldı. 

Kefayin, bakanlığının balıkçılık sektöründe iki ülke arasındaki iş birliği ve ortak çalışma ufkunu genişletmeyi arzuladığını ifade ederek, Yemen'e insani yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

TÜRKİYE'DEN YEMEN'E BÜYÜK DESTEK

Büyükelçi Eler de Yemen'de balıkçılık sektörünün desteklenmesinin ülkesindeki ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini aktardı.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:26
  1. Yemen
  2. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı
    1. MİT'in yakaladığı 9 terörist tutuklandı
    2. Şampiyonlar Ligi'nde Messi fırtınası
    3. Üç öğretmen fidye için kaçırıldı!
    4. Kebap dumanı konseri erteletti!
    5. Yemenli bakandan Türkiye'ye övgü dolu..
    6. Pompeo'dan düşürülen Rus uçağına..
    7. Neden glutensiz beslenmeliyiz?
    8. Macron'un azarladığı işsiz genç..
    9. Suudi Arabistan askeri operasyon..
    10. "KGB ile bağlantım var, Putin beni..
    11. Fenerbahçe'den 'deplasman yasağı'..
    12. Erdoğan'a çirkin sözler! Katar'ın..
    13. Çanakkale Savaşı'ndan kalma top..
    14. Bağımsız birey nasıl yetişir?
    15. Hiçbir sistem çalışmadı ama pilot 370..
    16. Irak'ta polis otobüsüne kanlı saldırı!
    17. Akgül'den Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi
    18. Bach çiçek terapisi nedir?
    19. Hintli pilot 370 yolcunun hayatını..
    20. TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı..
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!