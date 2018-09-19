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Yemenli Bakandan Türkiye'ye övgü dolu açıklamalar

Yemen Balıkçılık Bakanı Kefayin, Türkiye'nin Yemen'e yönelik insani yardımlarından ve desteğinden övgüyle söz etti.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:01
Yemenli Bakandan Türkiye'ye övgü dolu açıklamalar

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Bakan Kefayin,  Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da  bir araya geldi.

Bakan Kefayin ve Büyükelçi Eler görüşmede, iki ülke arasında  balıkçılık sektöründeki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra balık stoklarının  incelenmesi, balıkçılık tesislerinin rehabilitesi ve yeniden inşası konularında  Türkiye'nin desteğini ele aldı.

Kefayin, bakanlığının balıkçılık sektöründe iki ülke arasındaki iş  birliği ve ortak çalışma ufkunu genişletmeyi arzuladığını ifade ederek, Yemen'e  insani yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Eler de Yemen'de balıkçılık sektörünün desteklenmesinin  ülkesindeki ilgili kurumlar tarafından takip edileceğini aktardı.

Türkiye, uzun süredir ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların  ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk  İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye  Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler  ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül  2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken,  Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana  Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:01
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