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Yemenli Bakan'dan "hapishane saldırısı soruşturulsun" çağrısı

- Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona çağrıda bulunarak, dün bir hapishanenin "koalisyon uçakları"tarafından bombalanmasının soruşturulmasını istedi

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:30
Yemenli Bakan'dan "hapishane saldırısı soruşturulsun" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Zamar kentindeki hapishanenin bombalanması olayının soruşturulması çağrısında bulundu.

Yemen İnsan Hakları Bakanı Asker, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunu hapishaneye yönelik saldırıyı soruşturmaya çağırdı.

Asker, hapishaneye yönelik saldırı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "(Arap Koalisyonuna bağlı) Milli Araştırma Komisyonunu bu olayı soruşturmaya ve gerçekleri ortaya çıkarmaya davet ediyorum. Zira Husi milisleri birçok bölgede sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Hapishane saldırısında 100'den fazla kişi öldü"

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Arap Koalisyonunun Zamar kentindeki saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü duyuruldu.

Yemen'in Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:30
  1. Arap koalisyonu
  2. Muhammed Asker
  3. Yemen
  4. Zamar

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