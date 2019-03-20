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Yemenli Bakan'dan BAE eleştirisi

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri ile daha doğru bir ilişki kurulması ya da bu ülkeyle koalisyonun bitirilmesi çağrısı yaptı

20 Mart 2019 Çarşamba 23:45
Yemenli Bakan'dan BAE eleştirisi

YEMEN (AA) - Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile karmaşık bir ilişki içinde olduğunu söyledi.

Bakan Cebvani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen hükümetine BAE ile daha doğru bir ilişki kurma ya da bu ülkeyle koalisyonu bitirme çağrısında bulundu.

Yemen ile BAE arasında karmaşık bir ilişki olduğunu belirten Cebvani, Yemen'de güneyle kuzeyin birbirinden ayrılmasını isteyen Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne BAE'nin destek verdiğine dikkati çekti.

Siyasi Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin bugünlerdeki Moskova ziyaretine işaret eden Cebvani, söz konusu konseyin lider kadrosunun yurt dışı çıkışlarını Abu Dabi'den yapmalarının ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.

Cebvani daha önce de BAE'yi Yemen'de kendisine bağlı bölgelerde "kabile orduları" kurmakla suçlamıştı. Cebvani bu ordu ve yapılanmaların vilayetlerdeki yıkılışın sebebi olduğunu söylemişti.

İran destekli Husilerin 2014'te başkent Sana'yı işgal etmelerinin ardından Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyonlar düzenliyor.

Ancak koalisyonun en aktif üyesi BAE'nin Yemen'in birçok bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerde meşru hükümetin güçlenmesinden çok sahada zayıflamasına neden olduğu ve kendisine bağlı güçlerin kontrolündeki alanları genişletme yönünde çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.



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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:45
  1. Aydarus ez-Zubeydi
  2. Ayrılıkçı Güney Hareketi
  3. Birleşik Arap Emirlikleriyle (BAE)
  4. Siyasi Geçiş Konseyi (SGK)
  5. Yemen
  6. Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani

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