0553 313 94 23

Yemenli Bakan TİKA Koordinatörü ile eğitim konusunu görüştü

Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşul, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ile ülkedeki eğitim sürecinin geliştirilmesini görüştü

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:40
Yemenli Bakan TİKA Koordinatörü ile eğitim konusunu görüştü

ADEN (AA) - Yemen Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Abdurrezzak el-Eşul, TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı ile eğitim sürecinin geliştirilmesi konusunu görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Aden kentinde bir araya gelen ikili, mesleki ve teknik enstitülerde eğitimin geliştirilmesi konusunda ortak işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Görüşmede ayrıca eğitim müfredatının iyileştirilmesi, modern standartlarda kalifiye teknik ve profesyonel kadronun eğitilmesi için ortak çalışmanın da ele alındığı aktarıldı.

Eşul, bakanlığın gençler için çeşitli uzmanlık alanları ve becerilerde istihdam platformunun hayata geçirilmesi arzusunda olduğunu ve yıl içinde başlatılacak "Mahir" programı çerçevesinde iş ve sanat konusunda 20 bin gence beceri kazandırılmasını hedeflediğini aktardı.

Öte yandan TİKA Yemen Koordinatörü Sarı ise gençler arasındaki işsizlik oranını azaltacak, sanat ve ekonomik açıdan piyasanın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde gençlerin eğitim sürecinin iyileştirilmesine katkı sunacak geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi arzusunda olduklarını ifade etti.

Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların her geçen gün kötüleştiği ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:40
  1. Abdullah Sarı
  2. Abdurrezzak el-Eşul
  3. TİKA
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
    1. Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
    2. Islam Slimani: Forvetin işi gol atmaktır
    3. "İngiltere AB ile gelecekte derin ve..
    4. Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    5. Yemenli Bakan TİKA Koordinatörü ile..
    6. Zimbabve'de kamu çalışanlarından grev..
    7. "Poşet yüzeyinde çevreci slogan ve..
    8. "Rusya ile Türkiye zorlukları aştı"
    9. "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"..
    10. Hristiyan futbolcunun mezarını..
    11. "Usulsüz dinleme" davasında eski..
    12. Aşırı terleme için hangi doktora gidilir
    13. Karamollaoğlu'ndan 'Tank Palet..
    14. Batman'da DAEŞ operasyonu! 6 kişi..
    15. Bingöl'de eğitime kar engelli
    16. Lübnan'dan Yüzyılın Anlaşması'na tepki
    17. "Kerkük IKBY'nin sınırları dışında"
    18. Ülkede domuz gribi krizi! Türk..
    19. Kayalıklarda mahsur alan keçiler..
    20. "Belirsizlikler sürecekse devam..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar