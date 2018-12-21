Yemenli aile 6 aylık bebeklerini açlıktan kaybetti

TAİZ (AA) - SAİD İBİCİOĞLU - Yemen'de iç savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan ve ikisi engelli 4 çocuğuyla yollara düşen Murşid ailesi, 6 aylık bebeklerini gıda yetersizliği nedeniyle kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Taiz ilinde yaşayan çok sayıda Yemenli, Husilerin kuşatması sırasında çıkan çatışmalardan dolayı yerlerinden oldu.

Evlerini geride bırakıp nispeten güvenli bölgelere sığınan Yemenliler, içinde hemen hiçbir şey olmayan derme çatma çadırlarda toprak üzerinde uyuyarak yaşama tutunmaya çalışıyor.

Gıda yetersizliği ve kötü barınma koşulları hastalıklara ve zaman zaman da ölümlere yol açıyor.

Taiz'in El-Kedha bölgesindeki çatışmalardan kaçarak ailesiyle kent yakınlarındaki bir kampa sığınan ve en küçük çocuğunu açlık ve hastalık nedeniyle toprağa veren baba Musik Hasan Murşid (27) yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

- "Engelli iki çocuğumu sırtıma alarak iki gün yürüdüm"

Hasan Murşid, "Dört çocuğum vardı. Çocuklarımdan ikisi engelli. 2016'da bizim bölgemizde Husilerle çatışmalar başlayınca apar topar evden ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

Engelli iki çocuğunun yürüyemediğini belirten Murşid, şöyle devam etti:

"İki çocuğumu ben aldım, 6 aylık bebeğimiz Akil'i ise eşim taşıyordu. İki engelli çocuğumu sırtımda taşıyarak iki gün boyunca yürüdüm ve en sonunda buraya ulaştık."

Fırtınalı ve çok şiddetli yağışın olduğu bir gece kampa vardıklarını söyleyen Murşid, "Ne yatak, ne çadır ne de başka bir şeyimiz vardı. Kartonların üzerinde yattık." diye konuştu.

- 6 aylık bebeği gıda yetersizliğinden yaşamını yitirdi

Yemenli baba, en küçük çocukları 6 aylık Akil'in yolda çok yorulduğunu, açlıktan iyice zayıf düşerek hastalandığını ve durumunun giderek ağırlaştığını dile getirdi.

"Bebeğimiz bir haftadır hastaydı, ben de onu hastaneye götürmek için para arıyordum." diyen Murşid, 3 bin riyal (65 TL) borç para bulduğunu ve bebeğini kucağına alıp hastaneye götürdüğünü ifade etti.

Murşid, "Hastaneye gittim ama beni başka bir hastaneye yönlendirdiler. Çocuğumun durumu yolda iyice ağırlaştı, hastaneye gittiğimde ise gözlerimin önünde öldü. Neredeyse aklımı kaybedecektim. Akil'in naaşını aldım ve karşıdaki vadiye defnettim." dedi.

Bebeklerini kaybettikten sonra günlerce konuşamadıklarını belirten Murşid, şu anda geride kalan çocuklarının sıkıntılarına çare bulmak için çabaladığına işaret etti.

- Engelli iki çocuğu gıda yetersizliğinden gelişme bozukluğu yaşıyor

Murşid, engelli çocuklarının da yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduklarını, onları hastaneye götürdüğünü ancak sadece 1 haftalık tedaviye parasını yettiğini ifade etti.

"İki çocuğum da engelli. Tekerlekli sandalye almak istiyorum ama param yok. Onları bu halde görünce ne yapacağımı bilmiyorum." diyen Murşid, sürekli iş aradığını ve buldukça gündelik işlerde çalıştığını söyledi.

Murşid, yerlerde emekleyerek oynayan kız çocuklarından birinin 9, diğerinin ise 5 yaşında olduğunu, ancak yetersiz beslenmeden dolayı gelişme bozukluğu yaşadıklarını ve çok daha küçük göründüklerini sözlerine ekledi.















