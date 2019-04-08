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Yemenli 27 aileye mesleki eğitim verildi

Türk yardım kuruluşları, iç savaş ve kıtlıkla boğuşan Yemenli ailelere mesleki eğitimler vererek mağdurların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlıyor.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:37
Yemenli 27 aileye mesleki eğitim verildi

Türk yardım kuruluşları, iç savaş ve kıtlıkla boğuşan Yemenli ailelere mesleki eğitimler vererek mağdurların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlıyor.


İnsani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Türk yardım kuruluşları, hayırseverlerin desteklerini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemenli 27 aileye meslek edindirdi.


Kalkındırma projeleri kapsamında yapılan yardımlardan Sana, Taiz ve İbb şehirlerinde zor durumda yaşayan aileler faydalandı. Meslek edindirilen ailelere ayrıca mesleklerini icra edebilecekleri işletme mekanları da tahsis edildi. Öğretilen mesleklerin, kafeterya, bakkaliye, bijuteri, solar sistemli dikiş nakış, oto yıkama, buz satışı, manav, hayvancılık, bal üretimi, inek sağımı ve berberlik olduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:37
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