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Yemen'in Şebve ilindeki çatışmalar durdu

- Yemen'in Şebve ilinde BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerle hükümet güçleri arasında dün başlayan çatışmalar bugün durdu

23 Ağustos 2019 Cuma 13:59
Yemen'in Şebve ilindeki çatışmalar durdu

ADEN (AA) - Yemen'in Şebve ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerle hükümet güçleri arasında dün akşam başlayan çatışmaların durduğu bildirildi.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün Şebve ilinin merkez ilçesi Atak'ta BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'yle hükümet güçleri arasında şiddetlenen çatışmaların durduğunu belirtti.

Yerel kaynaklar da bu sabah itibarıyla taraflar arasındaki çatışmaların durduğunu ifade etti.

Kaynaklar, hükümet güçlerinin Dirhem Caddesi ve Güney Geçiş Konseyine bağlı Samad Kampı'nı kontrol altına aldığını söylerken, Yemen ordusundan bir kaynak da dün akşam şiddetlenen çatışmalarda her iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğunu belirtti.

- Yemen hükümeti, Şebve'deki olaylarda BAE'yi suçluyor

Öte yandan, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile Şebve Valisi Muhammed Salih bin Adyu, kentteki olaylara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Yemen hükümeti, güneydeki ayrılıkçı harekete destek veren BAE'yi, Şebve ilinde olayları tırmandırmakla suçladı.

Şebve'nin merkez ilçesi Atak'ta dün akşam BAE destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı birliklerle hükümet güçleri arasında çatışmalar başlamıştı.

BAE destekli güçlerin, Atak'ın dışında mevzilenerek kenti ele geçirmek için saldırdığı, hükümet güçlerinin ise kenti savunduğu belirtilmişti.

- Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken ayrılık fikirleri yeniden filizlendi

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:59
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