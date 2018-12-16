Muhammed Alragawi

Yemen’deki olaylar, uzun zamandır dünya medyasında “unutulmuş savaş” olarak anıldı. Elbette bu konuda Yemen’in meşru hükümeti, dört yıl boyunca devam eden savaşı medyaya taşımadaki başarısızlıkta büyük paya sahiptir.

Son zamanlarda Türkiye medyası dahil olmak üzere dünya medyasında Yemen’le ilgili haberlerin oldukça yoğun olduğunu ve Yemen halkının yaşadığı insani dramının fazlasıyla yer aldığını görüyorum.

Yemen’in şu an içinde bulunduğu durumda Romalılar tarafından Yemen’e verilmiş “Mutlu Arabistan” ismi artık kendisine uygun olmadığını düşünüyorum. Ne yazık ki, Yemen artık hiç mutlu değil. Bununla birlikte Yemen’deki savaşı “unutulmuş savaş” olarak tanıtmakta artık yanlış olması gerek. Nitekim dünya medyasındaki Yemen’le ilgili haberlerin ani yükselişi, oradaki savaşın “unutulmuş” olmadığını ortaya çıkarmıştır. Kaldı ki, Yemen’deki savaşın bazı bölgesel ve uluslararası güçlerin müdahalesi sebebiyle unutulmak istendiği de kanıtlanmıştır.

Yemen’in kasıtlı olarak unutulmasına karşın “küresel şans” Yemen’in yanında yer alıyor.

Yemen’deki savaşta binlerce insanın ölmesine ses çıkarmayan uluslararası kamuoyu, bu konuda Yemen’in meşru hükümetinin hiçbir şey yapmadan sadeceCemal Kaşıkçı hadisesinden ötürü Yemen için harekete geçiyor ve oradaki olayları gündeme taşıyor. Yani bu savaşta 10 binden fazla Yemenli vatandaşın ölümünün başaramadığını Cemal Kaşıkçı’nın ölümü başarmıştır.

Yemen’in durumu çok vahim, son 3 yıldır ülkenin tüm altyapısı neredeyse yok oldu. Birleşmiş Milletler Yemen’deki durumu 3. derece acil durum olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler’in en son yaptığı açıklamada yaklaşık 14 milyon Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Şu an ülkede son yüzyılın en büyük gıda krizi yaşanmakta; ülkede 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç.

Çok korkunç bir durum değil mi? Lakin Yemen’in şansına bak! Olay Türkiye’de oldu, öldürülen Suudilerin en etkili gazetecilerinden biri, Amerikan gazetesi Washington Post’ta bir yazar, öldüren Suudi Arabistan hükümeti tarafından gönderilen bir ekip.

Bu ne mükemmel bir birleşim!

Türkiye, Kaşıkçı’nın cinayetini küreselleştirmeyi başardı. ABD, Suudi Arabistan’a baskı yaptı ve Suudi Arabistan bu baskıya boyun eğdi.

Cinayet Türkiye’nin dışında başka bir ülkede gerçekleştirilseydi, dünya kamuoyunun bu kadar dikkatini çekmezdi. Aylardır Suudi Arabistan’ı korumaya çalışan ABD, ara seçimleri nedeniyle Amerikan halkının ve dünyanın önünde itibarını korumak adına Suudi Arabistan’a karşı çıkmak zorunda kaldı. Lakin bu tepkileri bastırmak ve bertaraf etmek için sadece Yemen’deki savaş konusunu bulabildi. Bu nedenle ABD, Yemen’deki savaşı durdurmak ve barışçıl bir siyasi çözüm arayışı için çağrıda bulundu.

Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesinin ardından ABD ve bazı batılı ülkeler, Suudi Arabistan’ı Yemen’den çıkmaya zorladıklarını görüyoruz. ABD, Yemen’de uçan savaş uçaklarına artık yakıt vermeyeceğini söyledi. Bunun yanısıra Riyad’a karşı silah ambargosu tartışmaları devam ediyor. Bir ay içinde Almanya, Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkeleri, Suudi Arabistan’a silah ihracatını askıya aldıklarını açıkladı.

İşte “Şanslı Yemen” budur. Dünya sesizliğinin Yemen’deki savaşı durdurmak ve en kısa zamanda siyasi bir çözüm bulmaya günlük bir çağrı çevireceğine hiç kime beklenmiyordu, Yemenliler bile.

Yani bütün olaylardan kazanan Yemen’dir.