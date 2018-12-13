Yemen'in Marib vilayetinin nüfusu göçlerle 10 katına çıktı

MARİB (AA) – Yemen'de uzun süredir devam eden iç savaş sebebiyle yaşanan yıkım ve insani kriz gün geçtikçe derinleşirken, milyonlarca Yemenli hayatta kalmak için evlerini terk ederek güvenli bölgelere göç ediyor.

Savaş öncesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı ülkenin orta kesimindeki Marib vilayeti, art arda gelen göç dalgalarıyla 3 milyona nüfusa ulaştı.

Marib'in kenar mahallelerinde derme çatma çadırlar kurarak yaşam mücadelesi veren Yemenli sığınmacılar ise diğer kamplara göre daha büyük zorluklarla karşı karşıya. Göçmenler acil yardım bekliyor.

- Derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi

Savaştan dolayı Rayme iline bağlı El-Caferiye ilçesinden 2015'te kaçan Habib İsmail es-Sada ve 11 kişilik ailesi, kentin kenarında kurdukları derme çatma bir kampta hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Babası Suudi Arabistan'ta hapiste olan Sada, abisinin de Yemen ordusuna katılmasıyla tek başına ailesinin tüm bakımını üstlenmek zorunda kalmış.

Sada, Marib'deki Saba Üniversitesi'nde İslam Fıkhı ve Hukuk Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu ve içinde bulunduğu zorlu yaşam şartlarına karşın eğitimine devam etmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Ellerindeki tek şeyin barınabildikleri bu çadırlar ve barakaları olduğunu dile getiren Sada, bu sebeple burayı bırakarak büyük kamplara da gidemediklerini belirtti.

Ciddi anlamda yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade eden Sada, kamptaki insanların bir geliri olmadığını, bazı kişilerin askerlik yaparak geçimini sağladığını ve birkaç ayda bir ödenen cüzi miktardaki parayla yaşamaya çalıştıklarını anlattı.



Kampta fakirliğin yanı sıra birçok başka sorunla karşı karşıya olduklarını aktaran Yemenli genç, şöyle devam etti:

"Kış gecelerinde soğuktan korunamıyoruz, barınaklarımız yeterli değil, ciddi anlamda su sorunu yaşıyoruz. Diğer kamplarda olduğu gibi bizim çok sayıda su depomuz yok, sadece bir tane su deposu var ve yaklaşık 50 kişi bu depoyu kullanıyor."

- Atık sular ve çöpler hastalıklara sebep oluyor

Altyapı olmadığı için atık sular ve çöplerin kampın içinde toplandığını belirten Sada, "Atık sular ve toplanmayan çöpler buradaki insanların ve etrafta oynayan çocukların kolera ve difteriye yakalanmasına sebep oluyor." diye konuştu.

Kampın yaşlı sakinlerinden 71 yaşındaki Ümmü Hatice, savaş nedeniyle her şeylerini geride bırakarak köylerinden buraya geldiklerini söyledi.

Başlarını soktukları barakalar ve birlikte yaşadıkları ailelerinden başka hiçbir şeye sahip olmadıklarını belirten Ümmü Hatice, "Ne bir malımız ne bir varlığımız ne de içecek suyumuz kaldı. Karnımızı doyurmak için rızkımızın peşinde koşuyoruz ama insanlar çok zor durumda." diye konuştu.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği, kolera, çatışmalar ve hava saldırılarının tehdidi altındaki ülkede her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor.

Yemen'de nüfusun yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon kişi, acil insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.