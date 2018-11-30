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Yemen'in güneyindeki çatışmada 23 Husi öldü

30 Kasım 2018 Cuma 23:14
Yemen'in güneyindeki çatışmada 23 Husi öldü

SANA (AA) - Yemen'nin güneyindeki Dali kentinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 23 Husi öldü, 30'u yaralandı.

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" isimli internet sitesinin sahadaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Husi grupların Dali'ye bağlı Demt İlçesi'nin güneybatısındaki mevzilere sızmaya çalışması üzerine taraflar arasında çatışma çıktı.

"Hükümet güçlerinin Husileri püskürterek Demt İlçesi'nin içlerine doğru dönmek zorunda bıraktığı" ifade edilen açıklamada, "Çatışmada 23 Husi öldürüldü, 30'u yaralandı." denildi.

Çatışmada Yemen ordusunda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen ordusu, 5 Kasım'da Husilerin kontrolünde olan Dali'ye bağlı Demt ve Cubn ilçelerini almak için operasyon başlatıldığını açıklamıştı.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 23:14
  1. Dali
  2. Demt İlçesi
  3. Husi
  4. Yemen

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