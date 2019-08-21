0553 313 94 23

"Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak"

- Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Anayasa ve kanunların izin verdiği çerçevede BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin başlattığı silahlı ayaklanmayı sonlandıracaklarını açıkladı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:27
"Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak"

RİYAD (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin silahlı ayaklanmasının sonlandırılması için çalışacaklarını duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, ABD'nin Sana Maslahatgüzarı Cuneyd Munir ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Güney Geçiş Konseyinin silahlı ayaklanması gölgesinde; ülkenin güneyindeki Aden ve Ebyen'deki gelişmeler ile barış süreci ele alındı.

Yemen hükümetinin ülkenin istikrarını zedeleyecek herhangi bir eylemle mücadelede tereddüt etmeyeceğini vurgulayan Hadrami, "Anayasa ve kanunların izin verdiği çerçevede BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin başlattığı silahlı ayaklanmayı sonlandırmak için çalışacağız." dedi.

Hadrami, ayrıca BAE'nin Güney Geçiş Konseyine sağladığı maddi ve askeri desteğin sonlandırılması çağrısını yineledi.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, meşru hükümet aleyhindeki ayaklanmayı kınama çağrısı yapan Hadrami, Suudi Arabistan'ın davet ettiği diyalog çağrısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Güney Geçiş Konseyi, koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklamasına tabi olmadıkça Yemen hükümeti herhangi bir diyalog görüşmesine katılmayacak. Bu açıklamaya göre, Güney Geçiş Konseyinin işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve ayaklanmada ele geçirdiği silahları teslim etmesi gerekiyor."

- Aden'deki olaylar

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:27
  1. dışişleri
  2. Güney Geçiş Konseyi
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunus Emre Nalcı kimdir nereli ve kaç yaşında?
    1. Yunus Emre Nalcı kimdir nereli ve kaç..
    2. İdlib’de hava saldırıları nedeniyle..
    3. Akyurt’a diyaliz müjdesi
    4. Filipinler’de "dang" hummasından 807..
    5. Kadın üreticilerin ilk doğal ürünleri..
    6. Malazgirt’te Tarihi Roman ve Romanda..
    7. Diyarbakır’da pamuk zirvesi hazırlığı
    8. Trabzonspor, Daniel Sturridge ile bir..
    9. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1..
    10. Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran..
    11. Şiddetli yağış yolları göle çevirdi
    12. Kapı koluna parmağını sıkıştıran küçük..
    13. Ukrayna'dan, BDT kitle imha silahı..
    14. Batman’da 3 muhtar görevden..
    15. Yabancı plakalı otomobil ile TIR ile..
    16. Aman dikkat! Çocuklar neden horlar?
    17. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC’ye..
    18. Sturridge Trabzonspor'da! İşte ilk..
    19. Trabzonspor Kulübü, İngiliz oyuncu..
    20. Kıran Operasyonunda PKK cephaneliği..
    21. Balıkesir'de torunun dedesi ve..
    22. Sudan'da Devlet Başkanlığı Konseyi..
    23. Bakan Varank müjdeyi verdi! Türkiye'de..
    24. Bakan Soylu, yabancı medya..
    25. Eskişehir polisi çiçeği burnunda..
    26. Monaco ayak sürüyor! Falcao'da flaş..
    27. Gülümsemenizle düşman..
    28. Başkan Kayalar’dan yangın sonrası o..
    29. Gurbetçi aile ölümden döndü
    30. Memur maaş zammında son dakika..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!