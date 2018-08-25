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Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü, 18 yaralı

Yemen ordusuna bağlı birliklerin El-Beyda ilinde Husilerle girdiği şiddetli çatışmada 13 Husi öldü, 18'i yaralandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 00:26
Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü, 18 yaralı

Yemen ordusu, El-Beyda ilinde çıkan çatışmalarda 13 Husi militanın öldürüldüğünü, 18'inin yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusunda görevli komutanlardan Yarbay Abdulvehhab Buhaybah orduya ait "26sepnews" haber sitesine yaptığı açıklamada, Husilerle hükümet güçleri arasında Melacim ilçesine bağlı El-Beyad kavşağında dün geceden bu yana şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Buhaybah, çatışmalar sırasında 13 Husi militanın öldüğünü, 18'inin yaralandığını, aynı zamanda Husilerin elindeki "Zilzal" füzesinin de ele geçirildiğini aktardı.

Beyda ili Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bağlantı noktasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 00:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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