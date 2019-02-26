0553 313 94 23

"Yemen'i tahrip edenler sorumluluğu üstlenmeli"

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan:- "Türkiye, Yemen'in yeniden inşası ve rehabilitasyonu için en öncelikli olarak sorumluluğu, altyapı tesislerini tahrip ederek Yemen halkına yönelik hayat kurtarıcı yardımları engelleyenlerin üstlenmesi gerektiğine inanıyor"

26 Şubat 2019 Salı 21:05
"Yemen'i tahrip edenler sorumluluğu üstlenmeli"

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Yemen'in yeniden inşası ve rehabilitasyonu için en öncelikli olarak sorumluluğu, altyapı tesislerini tahrip ederek, Yemen halkına yönelik hayat kurtarıcı yardımları engelleyenlerin üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Arslan, Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle düzenlenen uluslararası üst düzey yardım konferansında konuştu.

Türkiye'nin, Yemen'in istikrarına, birliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurgulayan Arslan, Yemen'deki taraflar arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen aralıkta varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Arslan, Stockholm Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

"Türkiye, Yemen'in yeniden inşası ve rehabilitasyonu için en öncelikli olarak sorumluluğu, altyapı tesislerini tahrip ederek Yemen halkına yönelik hayat kurtarıcı yardımları engelleyenlerin üstlenmesi gerektiğine inanıyor." ifadesini kullanan Arslan, Türkiye'nin kardeş Yemen halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü çabayı sarf ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Türkiye'nin 2015 ve 2016 yardımlarına ilave olarak, 2017'de Türk Kızılayı'nın yardım gemisinin, Yemen'e 11 ton insani yardım ulaştırdığını anımsatan Arslan, 2017'de ayrıca BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), ülkedeki çocuklara yönelik kolera ile mücadelesini desteklemek için bu kuruluşa bir milyon dolar destek verdiklerini hatırlattı.

- "Trajik savaşa son verme zamanı geldi"

Halen Yemen'e ek insani yardım sağlama konusunda çeşitli olasılıklar üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaşan Arslan, "Bu amaca yönelik olarak, Türk Kızılayı ve AFAD yakın zamanda Yemen'i ziyaret etti ve bu yıl ülkedeki insani ihtiyaçların kapsamını belirlemek için Yemenli makamlarla görüşmeler yaptı." dedi.

Arslan, Yemen'deki "kirli savaş" devam ettiği sürece, bütün insani çabaların boşa gideceği uyarısında bulunarak, "Bundan dolayı, Yemen'deki bu trajik savaşa son vermenin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle bugün başlayan uluslararası üst düzey yardım konferansının sabah oturumunda 2,6 milyar dolar taahhüt edildiğini bildirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:05
  1. Büyükelçi Sadık Arslan
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
    1. Erzurumspor, Galatasaray maçı..
    2. Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    3. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    5. "AK Parti tüm Anadolu’yu kucaklayan..
    6. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    7. Balıkçının ağına bakın neler takıldı!..
    8. Yüksekova’da kar yağışı
    9. " 'Sizin yeriniz burası değil! İran'a..
    10. "Yemen'i tahrip edenler sorumluluğu..
    11. "Yunus Emre Ödül Töreni"
    12. "Bangsamoro Geçiş İdaresinin göreve..
    13. Cezayir devlet radyosu..
    14. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
    15. Dışişleri Bakanlığı: “Filipinler’in..
    16. Pakistan Dışişleri Bakanı ABD’li..
    17. Parçalanan traktörden sağ kurtuldu
    18. Karabük’te yeni bekçiler göreve hazır
    19. Erdoğan’ın doğum günü MHP seçim..
    20. Galatasaray Hatay’a ulaştı
    21. ASELSAN'dan 2018'de 2,3 milyar lira..
    22. Galatasaray kafilesi, Hatay'a geldi
    23. Dekanlardan darbeci Sisi'nin zulümleri..
    24. Gaziosmanpaşa’da korkutan çatı yangını
    25. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
    26. Şahin’e esnaflardan sıcak ilgi
    27. Uysal “Her şeye rağmen çok şey yaptık”
    28. Karabükspor’da Ümraniyespor maçı..
    29. Bakan Soylu: “Deniz başkanın da..
    30. Bakan Çavuşoğlu: "Çankaya değişime..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!