Yemen’e koalisyon güçlerinden saldırı:7 ölü
Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen’in Taiz kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.28 Haziran 2019 Cuma 22:03
Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen’in Taiz kentini bombalaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna ait savaş uçaklarının Yemen’in Taiz kentini bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
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