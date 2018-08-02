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Yemen'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’in Hudeyde şehrine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 26 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 21:27
Yemen'e hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Koalisyon güçleri, Yemen'in önemli liman şehirlerinden Hudayde'yi isyancı Husilerden geri alabilmek için operasyonlarına devam ediyor. Bugün balık pazarı ve balık limanı yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 26 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, operasyonlarla birlikte ülkeye ithal edilen gıda ve ilaçların çoğununun temin edildiği Hudeyde Limanı'nın zarar görmesi açlık sınırında olan 8 milyondan fazla kişinin hayatını daha da tehlikeye sokacağı tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 21:27
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