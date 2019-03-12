Yemen'e geçen yıl 150 bin Afrikalı sığınmacı geldi

YEMEN (AA) - Savaşın yaşandığı Yemen'e 2018 yılında 150 bin Afrikalı sığınmacı giriş yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, savaş, açlık ve salgın hastalıklara rağmen Yemen'e 2018 yılında 150 bin Afrikalı göçmenin sığındığı belirtildi. Göçmenlerin yüzde 90'ının Etiyopya'dan, yüzde 10'nun ise Somali'den geldiği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin çoğunun ailelerinden ayrı çocuklar olduğu kaydedildi. Yemen uzun süredir yaşadığı savaşa rağmen başta Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenlerin geçiş noktası konumunda. BM rakamlarına göre, Yemen'de çoğu Somalili 280 bin sığınmacı bulunuyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.