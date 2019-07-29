Yemen'e 18 ton ilaç ve tıbbi malzeme ulaştı

HUDEYDE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in başkenti Sana'ya 18 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiğini açıkladı.

ICRC Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sana'daki olağanüstü durum çerçevesinde bölgeye 18 ton tıbbi malzeme ve ilaç sevkiyatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Diyabet hastaları için 145 bin insülin iğnesi ile acil müdahale ve cerrahide kullanılan malzemelerin bulunduğu tıbbi teçhizatın, Yemen Halk Sağlığı Bakanlığı birimleri ile Yemenlilere ulaştırılacağı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Haziran 2019'da yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan çatışmalar sonucu 2016'dan bu yana 70 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.