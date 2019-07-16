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Yemen'den Türkiye'ye teşekkür

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri:"Türk hükümeti ve halkının, Yemen halkına yönelik yardım çalışmalarının yanı sıra 5 yılı aşkın süredir ülkenin içinde bulunduğu savaş sebebiyle yaşanan zorluklarda Yemenlilerin yanındaki tutumunu takdir ediyoruz"

16 Temmuz 2019 Salı 20:54
Yemen'den Türkiye'ye teşekkür

ADEN (AA) - Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri, Türkiye'nin Yemen halkını destekleyen tutumundan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Yemenli Bakan Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk hükümeti ve halkının, Yemen halkına yönelik yardım çalışmalarının yanı sıra 5 yılı aşkın süredir ülkenin içinde bulunduğu savaş sebebiyle yaşanan zorluklarda Yemenlilerin yanındaki tutumunu takdir ediyoruz." dedi.

Türk halkının farklı alanlarda Yemen halkına yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür eden Bekri, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak iki kardeş hükümet ve halk arasındaki yardımlaşma ruhunu güçlendirmeye katkı sağlanması adına spor ve gençlik alanlarında sağlanacak daha fazla destek ve iş birliğini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bekri, ayrıca, dün Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Faruk Bozgöz ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldiklerini, görüşmede gençlik ve spor alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığını aktardı.

Büyükelçi Bozgöz'e Husi milislerin meşruiyete yönelik darbesinin ardından ülkedeki spor kulüpleri ve spor sektöründe yaşanan olumsuz gelişmelere ilişkin bilgi verildiğini söyleyen Bekri, Yemen milli futbol takımının, Türkiye'deki futbol kampında ağırlanması, Yemen'deki kulüp ve spor federasyonlarının faaliyetlerini desteklemek için çeşitli eğitim kursları verilmesi gibi konuların tartışıldığını dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olurken, birçok aile çatışmalar sebebiyle ülkedeki diğer bölgelere göç etmek zorunda kalıyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:54
  1. Bekri
  2. Gençlik ve Spor
  3. Yemen

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