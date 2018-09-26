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Yemen'den İran'a terörü destekleme suçlaması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, İran'ı, Husileri ve terör örgütlerini desteklemekle suçlayarak, "İran uluslararası nakliye hatlarını tehlikeye atıyor. Bazı ülkelerde uyuşturucu ticareti yapıyor. Husilerle birlikte, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerini destekleyerek Yemen'e açık bir şekilde müdahalede bulunuyor." ifadelerini kullandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 22:11
Yemen'den İran'a terörü destekleme suçlaması

Birleşmiş Milletler'in (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan Hadi, "Buradan, ülke topraklarının tamamında devlet egemenliğinin sağlanması, darbenin sona ermesi, orta ve ağır silah bulundurma yetkisinin devletin tekelinde olması esasları üzerine kurulu ulusal, bölgesel ve uluslararası referanslara dayanan sürdürülebilir bir barış için hazır olduğumuzu vurguluyorum." dedi.

Yemen’i istikrara kavuşturmanın tek yolunun barış olduğunu, bunun dışındaki her şeyin sadece bir erteleme olacağını ve savaş ile çatışma turlarına hazırlık anlamı taşıyacağını ifade eden Hadi, "Bizler savaş ve intikam savunucuları değil, barış ve uyum savunucularıyız. Çünkü biz, tüm Yemen halkından sorumlu olduğumuzun farkındayız." diye konuştu.

Barışın naz yaparak ve bazı ülkelerin çetelere şirin gözükmesiyle değil, uluslararası hukukun kararlı bir şekilde uygulanmasıyla sağlanacağını kaydeden Hadi, Uluslararası topluma, Yemen'e müdahalesini ve Husilere desteğini durdurması ve uluslararası kararlar ile barış çabalarına uyması için İran'a baskı yapmaları çağrısında bulundu.

'İRAN HUSİLERE FİNANSAL DESTEK SAĞLIYOR'

Hadi, İran'ın Husilere silah, füze, teçhizat ve askeri uzmanlarla birlikte finansal destek sağladığını, bölgesel ve uluslararası suları hedef aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Hadi, "İran uluslararası nakliye hatlarını tehlikeye atıyor. Bazı ülkelerde uyuşturucu ticareti yapıyor. Husilerle birlikte, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerini destekleyerek Yemen'e açık bir şekilde müdahalede bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 22:11
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