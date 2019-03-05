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Yemen'den İngiltere'ye Hudeyde tepkisi

Yemen hükümeti, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Hudeyde Limanı'nın bağımsız taraflara devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının garip olduğunu, Stockholm Anlaşması'nı yansıtmadığını belirtti.

05 Mart 2019 Salı 16:24
Yemen'den İngiltere'ye Hudeyde tepkisi

Yemen hükümeti, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Hudeyde Limanı'nın bağımsız taraflara devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının garip olduğunu, Stockholm Anlaşması'nı yansıtmadığını belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Hudeyde Limanı'nın militanlardan temizlenmesi ve buranın bağımsız taraflara devredilmesi gerektiği yönündeki sözlerine cevap geldi.

İngiliz bakanın Hudeyde'nin bağımsız taraflara devredilmesi yönündeki açıklamalarının garip olduğu, Stockholm Anlaşması'nı ve bölgeye yaptığı ziyaretlerdeki görüşmelerini yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Konuyla alakalı tüm uluslararası kararlar, beyanlar, tutumlar Yemen devletini yönetme ve ülkenin istisnasız tüm topraklarında nüfuzunu koruma hakkının hükümette olduğunu vurguluyor." denildi.

Hudeyde'nin yerel yönetime bırakılması konusunun Stockholm Anlaşması'nda karara bağlandığı kaydedilen açıklamada, meşru yönetime bağlı olmayan bağımsız bir taraftan bahsedilmesinin, bu anlaşmanın mantığına aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hunt, daha önce Husilerin Hudeyde'yi işgal ettiğini belirtmişti. Uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun görevi, anlaşmanın uygulanmasını sağlamaktır. İçeriğinden saptırmak ya da uygulanması mümkün olmayan başka çözümler aramak değil." ifadelerine yer verildi.

Yemen'de çatışan taraflar arasındaki barış sürecine ilişkin görüşmeler yapmak üzere Körfez turu yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, geçen pazar Yemen'in geçici başkenti Aden'i ziyaret etmişti.

Aden'de Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile bir araya gelen Hunt, daha sonra yaptığı açıklamada, "Stockholm barışı sürecinde başarı için son bir şansımız var. Hudeyde Limanı'nın ocak ayı başında militanlardan temizlenmesi ve tarafsız denetime girmesi gerekiyordu. Eğer taraflar Stockholm'daki taahhütlerine bağlı kalmazsa, süreç birkaç hafta içinde ölebilir." ifadelerini kullanmıştı.

- Stockholm Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:24
  1. Aden
  2. Hudeyde
  3. Yemen

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