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Yemen'den BM'ye "Husilerin ihlallerini görmezden geliyor" suçlaması

Yemen hükümeti, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'a, Husilerin insani yardımlara yönelik ihlallerini görmezden geldiği suçlamasında bulundu

20 Şubat 2019 Çarşamba 02:41
Yemen'den BM'ye "Husilerin ihlallerini görmezden geliyor" suçlaması

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'u, Husilerin insani yardımlara yönelik ihlallerini görmezden gelmekle suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Yerel Yönetim Bakanı ve Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Abdurrakıb Feth, yayımladığı açıklamada, Lowcock'un dün BM Güvenlik Konseyinde Yemen'le ilgili yaptığı konuşmada Husilerin insani yardımlara yönelik ihlallerine ve engellemelerine hiç değinmediğini belirtti.

Stockholm Anlaşması'nın ardından uluslararası gözlemcilerin Hudeyde'ye geldiği 23 Aralık'tan bu yana Hudeyde, İb ve Sana'da insani yardım yüklü 102 tırın Husilerce alıkonulduğu iddiasında bulunan Feth, BM yetkililerinden insani çalışmayı engelleyen tarafı açıkça belirtmelerini istedi.

Feth, "Husiler, daha önce de Dünya Gıda Programı heyetini Taiz'in doğu girişinde alıkoydu ve kentteki insani durumu incelemesine engel oldu. Husi militanlar ayrıca BM'ye bağlı uluslararası örgütlere ait depoları 4 kere vurdu, Hudeyde'deki Kızıldeniz değirmenine 3 kere saldırı düzenledi, değirmendeki 50 bin tonu aşkın insani yardıma el koydu." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, dün, BM Güvenlik Konseyini, Yemen'de tarafların Stockholm'de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik yürüttüğü görüşmeler hakkında bilgilendirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 02:41
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