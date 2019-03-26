Yemen'den ABD'nin Golan Tepeleri kararına tepki

YEMEN (AA) - Yemen hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararına tepki gösterdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "ABD'nin kararı uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin kararının Suriye toprağı olan işgal altındaki Golan Tepeleri'nin yasal statüsünü değiştirmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in kabul etmediği ve uluslararası hukuka da aykırı olan başka toprakların güç kullanımıyla ele geçirilmesini Yemen'in reddettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.