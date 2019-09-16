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Yemen'deki Suudi saldırısına soruşturma talebi

Avukatlar Hakan Camuz, Rodney Dixon QC ve Haydee Dijkstal, Yemen'de 2016'da bir taziye evinin bombalanmasıyla ilgili Londa polisi ve ABD Adalet Bakanlığına şikayette bulundu- Başvuruda sorumluların ABD veya İngiltere'ye seyahat etmeleri durumunda yakalanarak mahkemeye çıkarılmalarını istendi - Avukat Dixon QC:- "O gün öldürülen masum insanların aileleri adına adaleti sağlamak için elimizdeki tüm uluslararası mekanizmaları kullanmamız gerekiyor ve Evrensel Yargı Yetkisi de bunlardan biri"

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:50
Yemen'deki Suudi saldırısına soruşturma talebi

LONDRA (AA) - İngiltere'de bir grup avukat, Yemen'de taziye evinin vurulduğu ve 137 sivilin öldüğü saldırı nedeniyle Suudi yetkiler hakkında Londra polisi ve ABD Adalet Bakanlığına şikayette bulundu.

Avukatlar Hakan Camuz, Rodney Dixon QC ve Haydee Dijkstal, 2016'da bir taziye evine düzenlenen bombalı saldırıda öldürülen Muhammad Ali el Ruvayşan'ın 3 aile üyesi adına harekete geçti.

Konuya ilişkin delilleri Londra polisinin yanı sıra ABD Adalet Bakanlığına da sunan avukatlar, sorumluların ABD veya İngiltere'ye seyahat etmeleri durumunda yakalanarak, mahkemeye çıkarılmalarını istedi.

Avukat Dixon QC, toplanan kanıtların, Suudi hükümeti ve askeri yetkililerinin, haksız yere adam öldürme ve işkence ve savaş suçu işlediğini gösterdiğini ve bunların hem İngiltere hem de ABD'de Evrensel Yargı Yetkisi kapsamında kovuşturulabilecek suçlar olduğunu belirtti.

- Suudi yönetiminin üst düzey yetkilileri listede

Saldırıyı planlayan ve gerçekleştiren Suudi yetkililerin savaş suçlusu olduğuna inandıklarını kaydeden Dixon QC, "O gün öldürülen masum insanların aileleri adına adaleti sağlamak için elimizdeki tüm uluslararası mekanizmaları kullanmamız gerekiyor ve Evrensel Yargı Yetkisi de bunlardan biri." değerlendirmesini yaptı.

Avukatlar, aralarında hem Suudi hem de Yemenli yetkililerin bulunduğu şikayete konu olan 4 sorumlunun adını vermekten kaçınırken, bu kişiler arasında Suudi yönetiminden üst düzey isimlerin bulunduğunu ifade etti.

- "Bunun gibi başka davalara hazırlıyoruz"

Avukat Camuz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvuruyu işlenen savaş suçu ve gerçekleştirilen saldırıların hesabının sorulması için yaptıklarını söyledi.

Savaş suçlarıyla ilgili ellerinde birçok delil olduğunu ve başka başvurular da yapacaklarını ifade eden Camuz, "Avukatlarımız, konuyla ilgili delil toplama ve ifade alma çalışmalarını sürdürüyor. Bu, davaların ilki. Bunun gibi başka davalara da hazırlanıyoruz." dedi.

Yemen'de çok acımasız bir savaşın sürdüğünü ve Yemen halkının uzun zamandır Suudi rejiminin zulmüne maruz kaldığını vurgulayan Camuz, şunları söyledi:

"Bu gibi suçlar konusunda hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir hava var ancak öyle değil. Uluslararası hukukta bunu yapabilecek haklarımız ve aynı zamanda sebeplerimiz de var. O yüzden hiç bıkmadan bunların peşine düşeceğiz, suçluların herhangi bir seyahatlerinde mutlaka gözaltına alınması ve işledikleri suçlar nedeniyle hesap vermeleri için gerekli hukuki çalışmaları yapacağız."

- 137 kişinin öldüğü saldırıda sadece özür dilendi

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen'de 8 Ekim 2016'da bir taziye evine düzenlediği saldırıda 137 sivil ölmüş, 695 sivil de yaralanmıştı.

Koalisyon olayın sorumluğunu kabul ederek özür dilese de sorumlular konusunda adım atılmamıştı.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.



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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:50
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen

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