Yemen'deki Sudan kuvvetleri ülkede kalmaya devam edecek

Yemen'deki Sudan kuvvetleri ülkede kalmaya devam edecek16 Nisan 2019 Salı 01:30
HARTUM (AA) - Yemen'deki Sudan askeri kuvvetlerinin bu ülkede kalmaya devam edeceği açıklandı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, "Arap koalisyonu hedeflerini gerçekleştirene dek kuvvetlerimiz Yemen'de kalmaya devam edecektir." dedi.
Askeri Geçiş Konseyinin Suudi Arabistan'ın başı çektiği koalisyona yönelik sözlerine bağlı kaldığını belirten Daklu, ülkesinin Yemen'deki Husi cemaatine karşı meşru hükümeti desteklediklerini söyledi.
Yemen'de Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmelerinin ardından Suudi Arabistan'ın başı çektiği Arap koalisyon güçleri Mart 2015'den itibaren Husilere karşı hava saldırıları düzenliyor.
Sudan kuvvetlerinin Yemen'deki sayısına ilişkin bilgi verilmemekle birlikte Daklu, Kasım 2017'de yaptığı açıklamada, o güne dek birliklerindeki ölen asker sayısının 412'ye ulaştığını kaydetmişti.
Yemen'de Sudan birliklerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait üslerin muhafızlığını yaptığı belirtiliyor.
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