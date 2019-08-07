Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti Yemen’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 11 kişilik ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti.

Yemen’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 11 kişilik ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti.

Yemen’in Al Mahwit kentinde aralıksız saatlerce süren aşırı yağış sonrasında sel felaketi meydana geldi. Aşırı yağış ve sel nedeniyle bir evin çökmesi sonucu 11 kişilik ailenin bütün fertleri hayatını kaybetti. Yemen’in büyük kısmında birkaç gündür devam eden şiddetli yağış, bazı evlerin yıkılmasına ve yüzlerce koyun ve devenin telef olmasına neden oldu.

Yemen’in güneyindeki Şebva ve Abyan kentlerinde geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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