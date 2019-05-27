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Yemen'deki sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:41
Yemen'deki sel felaketinde 2 çocuk hayatını kaybetti

MARİB (AA) - Yemen'in doğusundaki Marib ilinde şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde, 2 çocuk yaşamını yitirdi, biri kayboldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Marib'in güneyindeki ilçelerde etkili olan yağışlar can aldı.

Marib ile El-Beyda illeri arasında bulunan Mahliye ilçesindeki ana yolda bir araç içerisindeki kişilerle birlikte sel sularına kapıldı.

Araçtaki üç çocuktan ikisinin cansız bedenine ulaşılırken diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Sel sularının sürüklediği araçta bulunan diğer kişiler ise kurtarıldı.

Yemen'deki bazı illerde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, bazı ana yollar da gerekli görüldüğü takdirde trafiğe kapatılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:41
  1. çocuk
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