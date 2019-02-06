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Yemen'deki sağlık tesislerinin bombalanmasına ilişkin soruşturma

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'de faaliyet gösteren sağlık tesisinin bombalanmasının ardından, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) soruşturmasının sonuçlarından rahatsızlık duyduklarını açıkladı

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
Yemen'deki sağlık tesislerinin bombalanmasına ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, Yemen'de faaliyet gösteren sağlık tesisinin bombalanmasının ardından, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), soruşturmasının sonuçlarından rahatsızlık duyduklarını bildirdi.

MFS'den yapılan açıklamada, örgütün, Yemen'in Abs şehrindeki Kolera Tedavi Merkezi'nin 11 Haziran 2018 tarihinde bombalanmasını konu alan soruşturmanın bazı sonuçlarından rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Örgütün, Suudi Arabistan ve BAE öncülüğündeki koalisyon tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesi ve örgüte yönelik asılsız iddiaların geri çekilmesini istediği aktarılan açıklamada, koalisyon tarafından soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen Ortak Olaylar Değerlendirme Ekibi'nin (JIAT), herhangi bir bildirimde bulunmaksızın 16 Ocak 2019'da düzenlediği basın toplantısında, MSF'yi suçlayan ve kendi içinde tutarsızlık barındıran iddialarda bulunduğu kaydedildi.

MSF'nin bu iddialarda bombalama olayının mağduru olarak değil, bombalamadan sorumlu olan kuruluş şeklinde lanse edildiği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rapor, koalisyon güçlerini bombalama olayından kısmen sorumlu tutsa da Yemen'de yürütülen tıbbi ve insani yardım faaliyetlerine yönelik saldırılardan biri olan bu vahim olaya tam anlamıyla açıklık getirmiyor, net sorumluluklar ortaya koymuyor. Bunun yerine, sorumluluğu koalisyon güçlerinden alıp MSF'ye yüklüyor ve MSF'nin bombalama olayını önleme konusunda gerekli tedbirleri almadığını iddia ediyor. Örneğin rapor, bombalanan sağlık tesisinin çatısına MSF'nin belirgin bir amblem koymadığını ve tesisi 'vurulmayacaklar listesine' eklemek için net bir talepte bulunmadığını iddia ediyor. Oysa bombalanan Kolera Tedavi Merkezi binasında belirgin ve ayırt edici üç farklı logo yer alıyordu. Aynı zamanda MSF, binanın lokasyonunu ilgili koalisyon yetkililerine en az 12 kez yazılı olarak bildirmişti."

Açıklamada, geçen yıl gerçekleştirilen bombalama esnasında yaralanan hasta veya sağlık çalışanı olmamasına rağmen, kolera tedavisi için yeni inşa edilen tesisin işlevsiz hale geldiği kaydedildi. Ayrıca, bombalamanın bölgede tıbbi destek bekleyen 1 milyon kişinin sağlık hizmetlerine erişmemesine de neden olduğu belirtildi.

Yemen'deki MSF tesislerinin Mart 2015'ten bu yana koalisyon güçleri tarafından yürütülen hava saldırılarında 5 kez vurulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Halihazırda Yemen'deki sağlık tesislerinin yalnızca yarısı hizmet verebiliyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre ise 11 milyondan fazla Yemenli akut düzeyde insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle MSF'nin bölgedeki sağlık tesislerinin faaliyette olması, kolera gibi kolaylıkla önlenebilen hastalıkların salgına dönüşmesini engellemek açısından hayati öneme sahip."

-"Mesuliyet, sivillere ve sağlık çalışanlarına yüklenmemelidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Program Direktörü Teresa Sancristoval, uluslararası insancıl hukuk bağlamında sağlık tesislerinin korunması gereken alanlar olduğunu belirtti.

Üzerlerinde belirgin işaretler yer almasa da ve yerleri savaşan taraflara bildirilmese de sağlık tesislerinin meşru olarak çatışmalarda hedef olarak kullanılamayacağını aktaran Sancristoval, "Sağlık tesislerinin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemleri almak, yalnızca çatışmayı sürdüren tarafların sorumluluğundadır. Mesuliyet ve ispat zorunluluğu sivillere ve sağlık çalışanlarına yüklenmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
  1. bombalama
  2. sağlık tesisi
  3. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü
  4. Yemen

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